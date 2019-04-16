Geely представила в Шанхае концепт седана PREFACE

Самой яркой звездой экспозиции китайского бренда на этот раз стал концепт первого премиального спортивного седана Geely PREFACE.

В основу концепта Geely PREFACE легла компактная модульная архитектура CMA (Compact Modular Architecture), которая развивает концепцию бренда «Расширяющаяся вселенная». Неслучайно название новинки переводится как «Предисловие», концепт дает видение будущих премиальных спортивных седанов Geely — соединение спортивности и элегантности. Кроме того, этот автомобиль демонстрирует стремление компании вернуться к своим истокам — выпуску седанов, и установить на этом поле новые мировые стандарты.

Автомобиль спроектирован в дизайнерском центре Geely в Шанхае, его отличают широкая колея, большие колеса и широкие крылья. Крупная решетка радиатора немного утоплена, для придания ей дополнительного объема, а двери с безрамочными окнами распахиваются в противоположные стороны, что, может быть, и не совсем удобно в повседневной жизни, но при этом открывает пространство всего салона, что должно понравиться молодым клиентам.

Убранство салона строгое, но высокотехнологичное: полупрозрачная приборная панель, широкий шестиугольный руль, кнопки с металлической гравировкой, контурные линии динамиков и эргономичные сиденья с множеством регулировок.

Также Geely Auto поделилась на выставке своими планами — в ближайшие два года компания выпустит несколько новых моделей, ориентированных на мировой рынок, а к 2022 году полностью электрифицирует свои автомобили с помощью умеренных и подключаемых гибридных силовых установок.

Инженеры компании также не остаются в стороне от беспилотных технологий — к 2022 году начнется массовое производство автомобилей с третьей степенью автономности (L3), а также ожидается прогресс в создании систем полностью автономного вождения (L5). А еще с 2019 года компания планирует перейти на новые логотипы.

Фото: Geely