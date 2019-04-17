Когда все дороги ведут в сервис — честный рассказ владельца Nissan X-Trail Наша читательница Дарья из Сухума купила Nissan X-Trail в салоне полтора года назад. За это время ей пришлось стать настоящим автомобильным экспертом. Теперь Дарья знает все о том, во сколько вам обойдется эвакуатор из Абхазии до Сочи, как долго ждать новый стартер по гарантии и почему в современном мире лучшие «друзья» девушек — это официалы. Chery отметилась россыпью новинок (есть и для России!) В 2000-х Chery была одной из первых китайских марок, вышедших на российский рынок. Сейчас успехи компании не великие, и изменить ситуацию бренд собирается с помощью нескольких свежих моделей. ВАЗ и стеклоомыватель из грелки... нет, не шутка! А вы знали об этом? Для включения стеклоомывателя на ВАЗ-2101 водителю следовало интенсивно поработать большим пальцем левой руки!