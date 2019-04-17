Абсолютным победителем конкурса World Car of the Year 2019 стал Jaguar I-Pace. Он одержал победу сразу в трех номинациях: «Дизайн года», «Экологичный автомобиль» и в главной номинации конкурса — «Автомобиль года».
В номинации «Городской автомобиль» лучшим признан новый Suzuki Jimny.
Люксовым автомобилем года вполне заслуженно назвали Audi A7, а звание «Спортивный автомобиль года» отстоял McLaren 720S.
Автомобили-победители определены решением 85 членов жюри из 25 стран.
Поздравляем британских автостроителей с заслуженной победой. Электромобили начинают выходить на первые позиции, и это признают автомобильные журналисты во всем мире.
В свете этого весьма трогательно звучит признание Яна Шпета, исполнительного директора Jagur Land Rover:
«Мы начали с идеала, чтобы двигаться к нашему „нулевому видению“ — ноль выбросов, ноль несчастных случаев и ноль заторов. I-Pace — это наш первый шаг к достижению этой цели, и он был задуман, когда электромобили были чуть более чем нишевым выбором».
Добавим, что на сегодняшний день свыше 11 000 человек в более чем 60 странах мира стали владельцами электрических Ягуаров.
- Jaguar I-Pace — электромобиль и кроссовер — в марте удостоился звания европейского автомобиля года. Об этом объявили накануне открытия Женевского автосалона-2019.
- Узнать о том, кто стал победителем конкурса в прошлом году, можно тут.
- Недавно журналисты «За рулем» проехались на электрокроссовере Ягуар из Петербурга в Москву. Как проходил тест-драйв, читайте в отчете Александра Виноградова (по ссылке).
Фото: Car of the Year
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