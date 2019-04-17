«Всемирный автомобиль года — 2019»: победители известны!

На автосалоне в Нью-Йорке подведены итоги конкурса за звание лучшего автомобиля года (World Car of the Year).

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Выбираем победителя конкурса «Всемирный автомобиль года»!

Абсолютным победителем конкурса World Car of the Year 2019 стал Jaguar I-Pace. Он одержал победу сразу в трех номинациях: «Дизайн года», «Экологичный автомобиль» и в главной номинации конкурса — «Автомобиль года».

В номинации «Городской автомобиль» лучшим признан новый Suzuki Jimny.

Люксовым автомобилем года вполне заслуженно назвали Audi A7, а звание «Спортивный автомобиль года» отстоял McLaren 720S.

Автомобили-победители определены решением 85 членов жюри из 25 стран.

Поздравляем британских автостроителей с заслуженной победой. Электромобили начинают выходить на первые позиции, и это признают автомобильные журналисты во всем мире.

«Всемирный автомобиль года — 2019»: победители известны!

В свете этого весьма трогательно звучит признание Яна Шпета, исполнительного директора Jagur Land Rover:

«Мы начали с идеала, чтобы двигаться к нашему „нулевому видению“ — ноль выбросов, ноль несчастных случаев и ноль заторов. I-Pace — это наш первый шаг к достижению этой цели, и он был задуман, когда электромобили были чуть более чем нишевым выбором».

Добавим, что на сегодняшний день свыше 11 000 человек в более чем 60 странах мира стали владельцами электрических Ягуаров.

  • Jaguar I-Pace — электромобиль и кроссовер — в марте удостоился звания европейского автомобиля года. Об этом объявили накануне открытия Женевского автосалона-2019.
  • Узнать о том, кто стал победителем конкурса в прошлом году, можно тут.
  • Недавно журналисты «За рулем» проехались на электрокроссовере Ягуар из Петербурга в Москву. Как проходил тест-драйв, читайте в отчете Александра Виноградова (по ссылке).

Фото: Car of the Year

«Всемирный автомобиль года — 2019»: победители известны!
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