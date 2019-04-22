Арктический вездеход «Бурлак»: создана облегченная версия

Автомобиль-амфибия с колесной формулой 4х4 сейчас проходит обкатку для проверки работы всех механизмов и систем.

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Основными конструктивными особенностями «Бурлака» 4х4 стали одна колесная база длиной 4025 мм, одна (центральная) раздаточная коробка, полный подключаемый привод, а также тормоза на передней оси. Длина вездехода — 6,65 метра, ширина — 2,90 метра, высота — 3,2 метра, наружный диаметр колес — 1,75 метра.

Четырехколесный автомобиль-амфибия «Бурлак» на тонну легче и на метр короче стандартной шестиколесной модели. Этот вездеход лучше маневрирует, что важно для передвижения по тайге и лесотундре, но при этом сохранил главные достоинства: максимальную проходимость по любой местности, удобство обслуживания, вместительность салона и комфорт для экипажа.

В салоне 6 пассажирских, а также 4 спальных места, число которых можно нарастить до 6 при дополнительной комплектации. Объем топливных баков составляет 360 литров.

«Бурлак» 4х4 предназначен для перевозки небольших групп людей и до тонны груза без потери плавучести. Сам автомобиль весит 3,2 тонны. Подойдет машина для охоты, рыбалки и активного отдыха, а также для нужд организаций, работающих в арктических регионах. О разработке более компактной модели попросили сами охотники, рыболовы и туристы.

Автомобиль-амфибию «Бурлак» 4х4 впервые покажут на шоу-выставке «Калибр 20.19» в Екатеринбурге, а тестирование машины пройдет в мае 2019 года.

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Фото: компании «Вездеходы Макарова»