Большинство автомобилей в России старше 10 лет

Обновление автопарка страны идет, в основном, за счет иномарок, но и среди них почти половина была выпущена до 2009 года.

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На сегодняшний день в России насчитывается 43,793 млн легковых автомобилей, из которых лишь 18,393 млн были выпущены после 2009 года.

Как подсчитали аналитики агентства «Автостат», на начало года в нашей стране насчитывалось 25,4 млн автомобилей, чей возраст превышает 10 лет. То есть речь идет о 58% парка легковых машин. Следует отметить, что среди иномарок насчитывается лишь 47% легковых автомобилей в возрасте старше 10 лет, тогда как среди машин отечественных брендов процент автомобилей, выпущенных до 2009 года, гораздо выше.

Например, в возрасте старше 10 лет находится 74% автомобилей производства АВТОВАЗа. Что касается машин марок УАЗ, ГАЗ и Москвич, то среди них процент автомобилей в этом возрасте достигает 89.

Фото: Lada