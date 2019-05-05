Полиция Денвера (США) хочет свести на нет связанные с погонями риски и обкатывает новую систему отслеживания нарушителей — стрельбу GPS-маячками.

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Погони на больших скоростях подвергают опасности других участников дорожного движения и пешеходов. Поэтому технология, разработанная компанией Star Chase, может стать практически безопасной альтернативой, отслеживая уходящих от погони нарушителей.

Во время пилотной программы некоторые патрульные машины Денвера были оснащены устройством, выстреливающим с помощью сжатого воздуха клейкой бирки на автомобиль подозреваемого. После того как маячок, подобно дротику, прикрепляется к задней части автомобиля нарушителя, сотрудники могут отслеживать его с помощью GPS и останавливать или перехватывать в безлюдном месте.

В дротиках использованы клейкие материалы и запатентованная технология, которая не позволяет нарушителям правопорядка легко удалять устройства.

Поскольку эта технология со временем станет распространенной, полицейские надеются, что преступники дважды подумают о превышении скорости, когда увидят полицейские огни в зеркалах заднего вида.

С юридической точки зрения здесь все чисто — дротики с GPS, используемые по назначению, не нарушают закон о защите от несанкционированного поиска и отслеживания. «Это допустимо, если, конечно, у полицейских есть веская причина полагать, что было совершено преступление», — отмечает адвокат Денвера по уголовным делам Кимберли Диего.

Стоимость устройства для оснащения одного полицейского автомобиля сейчас составляет примерно 5000 долларов, информирует kdvr.com. Сюда включена и программа по обучению офицеров полиции стрельбе такими дротиками. Как только система будет обкатана и поставлена на поток, ее стоимость может снизиться до тысячи долларов США.

Полицейские Денвера тестировали дротики в течение последних девяти месяцев, и в 85% случаев это оказалось успешным. Небольшой процент неудач связан с тем, что стражи правопорядка еще не в должной мере овладели искусством метания GPS-снарядов.

Фото: StarChase