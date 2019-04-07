За 21 год пребывания на посту заместителя шерифа сержант Джейсон Фостер из Миннесоты (США) прекрасно умеет вычислять на дороге водителей с телефоном в руке. Но то, что он увидел после того, как остановил пикап, было вовсе не телефоном, а настоящим 100-килограммовым хряком. Водитель-фермер бережно держал его на коленях, но управлять машиной при этом ему было крайне сложно. В машине была и вторая свинка.
«Это было шокирующе: у него была 250-фунтовая свинья на коленях! На самом деле, он не опирался на руль, он просто вцепился в руль, чтобы удержать автомобиль на дороге. Я сфотографировал это, потому что никто не поверит, с чем я столкнулся», — передает его слова fox9.com.
Пожилой водитель объяснил полицейскому, что переезжает на северный берег и не хочет, чтобы его питомцы простужались в кузове пикапа.
Сержант оказался тоже любителем животных, он не стал наказывать водителя, а сделал ему устное внушение и разрешил продолжить движение с большой осторожностью.
Но Фостер все же предупреждает любого другого водителя, который собирается проделать что-то подобное. Пусть свинья лежит сзади или, в крайнем случае, на пассажирском сиденье — где угодно, но не на коленях!
- Живет в Швейцарии один художник, который задумался над тем, как могли бы выглядеть автомобили для животных, если бы они были условными людьми. И выразил это в своих рисунках. Получилось забавно.
- В Австралии вежливый водитель битый час уговаривал коалу, которая выбрала его автомобиль местом для отдыха, все-таки покинуть салон.
- А наш старший лейтенант полиции Сергей Милюков готов и движение остановить, чтобы бродячий пес спокойно перешел дорогу.
Фото: Chisago County Sheriff's Office
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