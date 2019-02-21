Полицейский рассказал, почему ради собаки остановил поток машин

36-летний старший лейтенант полиции вдруг стал знаменитым. О том, что к нему пришла слава, он узнал от коллег.

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Этот ролик многим поднял настроение, журналисты разыскали и его героя — старшего лейтенанта полиции Сергея Милюкова. Смущаясь, он рассказал, что ему стало жалко собаку, ведь часто водители транспортных средств не замечают животных, перебегающих дорогу.

Оказалось, что рыжая собака — местная достопримечательность, ее в районе хорошо знают. Она прибилась к автостоянке, где проживает ее друг — пес охранника. Местные жители даже пытались забрать ее домой, но она не дается, ей нравится жить на улице.

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Фото: скриншот видео 74.ru