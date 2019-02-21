Полицейский рассказал, почему ради собаки остановил поток машин

Материалы по темеОчень трогательно — как гаишник собаку через дорогу переводил
«Я ничего особенного и не сделал. Но на моем месте так поступил бы каждый... Она легла отдохнуть неподалеку от нашего патрульного автомобиля. Потом долго стояла у дороги, ждала, чтобы ее пропустили. Водители отнеслись к моему поступку с пониманием», — передает его слова «Комсомольская правда».
Оказалось, что рыжая собака — местная достопримечательность, ее в районе хорошо знают. Она прибилась к автостоянке, где проживает ее друг — пес охранника. Местные жители даже пытались забрать ее домой, но она не дается, ей нравится жить на улице.
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Фото: скриншот видео 74.ru
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