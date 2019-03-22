Милота: очень вежливый водитель уговаривает коалу

Зверек просто решил передохнуть в уютной машине.

Эта милая история произошла, конечно же, в Австралии. Ну а где еще водятся коалы? Очень вежливый винодел Тим Уилтроу после выпавшей ему сумасшедшей недели проверял саженцы на новом винограднике, а дверь в машине оставил открытой, чтобы его собака могла беспрепятственно туда залезть. Когда он вернулся, то обнаружил еще и незваного гостя — коала забрался на заднее сиденье и уютно там разместился.

Удивительный все-таки народ австралийцы! Винодел не рассердился, не стал кричать на незнакомца, а очень вежливо начал уговаривать, чтобы тот покинул его машину, даже хотел напоить его водой.

Медвежонок вдруг испугался, полез вперед и попытался вылезти через ветровое стекло. При этом сильно подрал когтями панель приборов, и тут уж Уилтроу на него слегка прикрикнул и подтолкнул к выходу. Наконец, от непрошеного гостя удалось избавиться, но, похоже, зла на него добряк-винодел не держит. Рассказал он об этой чудесной истории на своей страничке в Фейсбуке.

Коалы вообще любят погреться в теплом автомобиле. Был случай, когда самка забилась в нишу над колесом, а водитель ее не заметил. Кормящая мать проехала более 16 км, держась за рычаг передней подвески автомобиля, пока ее крик не услышали.

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Видео: ВКонтакте