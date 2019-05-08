Владельцы кроссоверов в год тратят на топливо на 12% больше, чем владельцы соразмерных седанов, хэтчбеков и универсалов.

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Исследование, которое провели британские аналитики, показало, что кроссоверы не намного прожорливее соразмерных собратьев в кузовах седан, хэтчбек, минивэн или универсал. То есть наличие полного привода, дополнительной массы и большой площади сечения, которая увеличивает сопротивление встречного потока воздуха, приводит к незначительному перерасходу топлива.

При анализе учитывались среднегодовой пробег и показатели расхода топлива кроссоверов и автомобилей с другими кузовами, но того же класса. Выяснилось, что владельцы SUV тратят ежегодно на топливо примерно на 409 фунтов стерлингов больше, чем владельцы эквивалентных седанов, универсалов и хэтчбеков. В переводе на рубли это составляет 35 тысяч. Чтобы более-менее точно применить полученные результаты для России, следует разделить 35 тысяч рублей минимум на два, так как при относительно одинаковых средних годовых пробегах топливо в Англии в два с лишним раза дороже (1,43 евро, или 104,3 рубля, против 0,62 евро, или 45,2 рубля).

Согласно исследованию, средний годовой пробег англичан составляет 9700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно тратят на топливо 1092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo. Разница на 11,9%.

На заправку небольших кроссоверов, таких как BMW X1 и Volvo XC40, ежегодно тратится на 154 фунта (13 200 рублей) больше по сравнению с тратами на топливо для автомобилей среднего размера, таких как Honda Civic и Volkswagen Golf. Среднеразмерные кроссоверы типа Peugeot 3008 и Kia Sportage «дороже» на 199 фунтов (17 057 рублей).

Водители таких автомобилей, как Volvo XC90 и BMW X5, ежегодно тратят на топливо в среднем 1561 фунт (133 797 рублей), что на 409 фунтов (35 000 рублей) больше, чем у владельцев таких машин, как BMW 5-й серии.

То есть обвинения в адрес кроссоверов в том, что они слишком сильно загрязняют окружающую среду и обходятся владельцам чересчур дорого, мягко говоря, надуманны.

Неповышение цен на топливо в России, о чем правительство договорилось с нефтяниками, обойдется налогоплательщикам в 450 млрд рублей.

В ходе опроса читателей редакция « За рулем » выяснила, почему россияне тратят на топливо так много денег.

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