Рыжая «Экспедиция» — стартовали продажи внедорожника УАЗ Хантер

В продаже появился УАЗ Хантер в новом исполнении «Экспедиция». Это автомобиль в двухцветном окрасе и с расширенным внедорожным пакетом наверняка порадует любителей серьезного бездорожья.

UAZ Hunter
UAZ Hunter

УАЗ > Hunter

Экспедиционный УАЗ Хантер провокационно-рыжего цвета уже доступен к заказу у официальных дилеров УАЗ в России по цене от 984 900 рублей. В оснащение внедорожника входит электрическая лебедка, экспедиционный багажник, силовые пороги, тягово-сцепное устройство, накладки крыльев передних и задних колес, передний и задний силовые бамперы, защита рулевых тяг и многое другое.

Подробнее об автомобиле — в нашей галерее.

Рыжая «Экспедиция» — стартовали продажи внедорожника УАЗ Хантер

Фото: УАЗ

Рыжая «Экспедиция» — стартовали продажи внедорожника УАЗ Хантер
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Отзывы о УАЗ Hunter (1)

УАЗ 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.

Недостатки:

дорогой при покупке

Комментарий:

нет

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