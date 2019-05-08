Экспедиционный УАЗ Хантер провокационно-рыжего цвета уже доступен к заказу у официальных дилеров УАЗ в России по цене от 984 900 рублей. В оснащение внедорожника входит электрическая лебедка, экспедиционный багажник, силовые пороги, тягово-сцепное устройство, накладки крыльев передних и задних колес, передний и задний силовые бамперы, защита рулевых тяг и многое другое.
Подробнее об автомобиле — в нашей галерее.
- С апреля этого года УАЗ Хантер экспортируют в Чили.
- 1 марта этого года начались продажи обновленного Хантера. Что нового появилось в автомобиле — в нашей публикации.
Фото: УАЗ
Читать комментарии