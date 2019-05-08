Готовятся карты нового поколения: будут видны даже канализационные люки

Благодаря мельчайшим подробностям новых карт автономные автомобили смогут легко ориентироваться на улицах, определяя свое местоположение с невероятной точностью.

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Национальное картографическое агентство Великобритании и принадлежащая Intel компания Mobileye объединили усилия для создания самой полной цифровой карты дорожной инфраструктуры, которая, в том числе, поможет продвижению автомобилей с системами автономного управления.

Для сбора информации на дороги страны выехали специально оборудованные автомобили. Они будут сканировать местность при помощи камер системы предотвращения столкновений нового поколения Mobileye 8 Connect. Эта система способна распознавать не только дорожную разметку, светофоры, дорожные знаки, фонарные столбы, тумбы или колышки вдоль дорог, но и крышки люков и дренажные решетки. Предполагается, что полученная карта будет постоянно обновляться.

В настоящее время новая программа составления карт проходит испытания во многих регионах Англии, а не только в Лондоне. Полученные данные будут полезны не только для автономных транспортных средств, но, например, и для коммунальных служб.

Постепенно новая технология выйдет за пределы Великобритании и позволит сделать дороги общего пользования гораздо безопаснее и значительно улучшить работу систем автономного управления транспортными средствами.

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Фото: Mobileye