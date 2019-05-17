Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам

В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada. Завод готовится к старту продаж новинки, который намечен на 12 июня.
От обычного универсала внедорожная версия Гранты отличается увеличенным клиренсом, который составляет 183 мм. Из-за этого подвеска автомобиля имеет иные настройки. Также автомобиль получил узкий пластиковый обвес с серебристыми накладками бамперов, новые колесные диски, ручки цвета обвеса и такую же полоску над задним номерным знаком.
Автомобиль могут красить в новый цвет: рыжий оттенок получил название Aurum. Машины такого цвета имеют особую обивку салона с рыжими акцентами. Этот же цвет применяется и для раскраски одометра и тахометра. В салоне также появились черные лакированные вставки на рулевом колесе, дверных ручках и по периметру центральной консоли. Декоративная полоска над бардачком при этом выполнена под карбон, а пороги внедорожного универсала украшают серебристые накладки с надписью «Granta Cross». Тыльная сторона спинок передних сидений обшита практичным кожзаменителем.
Стоимость автомобиля пока не озвучена, но если проводить параллель с ценообразованием на Ладу Калину Кросс, то разница в стоимости должна составить от 30 тыс. до 40 тыс. рублей. При этом следует учесть, что новинка будет представлена лишь в топовых комплектациях. Таким образом, цена внедорожной Гранты может составить примерно от 600 тыс. до почти 700 тыс. рублей. Напомним, что стоимость универсала Granta составляет без учета скидок от 461 900 до 649 800 рублей.
- С обновленным дизайном продажи Лады гранты увеличились в два раза.
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Фото, видео: Lada, Youtube, Instagram
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