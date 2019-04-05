Внедорожная Гранта Кросс: продажи начнутся летом

Старт производства и продаж новой Lada Granta Cross перенесено на конец второго квартала.

Lada Granta
Lada Granta

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Как стало известно «За рулем», этим летом в продажу поступит внедорожная версия бюджетного универсала Lada Granta Cross. Об этом сообщил представитель пресс-центра завода Станислав Березий.

В ходе выставки «Мир автомобиля», открывшейся вчера в Санкт-Петербурге, представители пресс-службы АВТОВАЗа в очередной раз представили скорую новинку — Lada Granta Cross. Впервые внедорожная версия была представлена в августе 2018 года на Московском автосалоне. Тогда было заявлено, что в продажу автомобиль поступит в первом квартале 2019 года. По неозвученным причинам выход модели в указанный срок не состоялся. Теперь начало продаж перенесено на конец второго — начало третьего кварталов. То есть на начало лета.


Внешне от универсала внедорожная версия отличается увеличенным дорожным просветом и черным пластиковым обвесом с серебристыми диффузорами внизу переднего и заднего бамперов.

Стоимость автомобиля в версии Cross пока не объявлена, но по аналогии с ценообразованием других моделей Lada можно предположить, что цена новинки будет всего на 30–40 тысяч рублей больше, то есть колебаться в пределах от 500 тысяч до почти 700 тысяч рублей. Не исключено, что внедорожная версия будет выпускаться на базе только топовых комплектаций, что повысит ее начальную стоимость.

Фото: Lada

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Отзывы о LADA Granta (18)

LADA 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Недорогой, надежный экономичный неприхотливый автомобиль

Недостатки:

Шумность, "парусность", качество отдельных комплектующих, демонстративное неуважение на дороге

Комментарий:

Покупал новую в конце 2012: норма 8кл трос кпп кондей за 320.Сейчас пробег 190т. Езжу примерно 35000 в год, не такси.Чек впервые загорелся на 60000, через полдня погас(датчик педали сцепления). Во второй раз на 100000(прогорел ВВ провод). Часто разбитые дороги и полная загрузка.Расход масла 500мл...

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