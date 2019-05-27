Берем все: скоро суд над серийными автограбителями

В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении автоворишек, которые вскрывали автомобили и брали все, до чего могли дотянуться.

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В Заволжском районе Ярославля завершено расследование уголовного дела в отношении двух ярославцев, 25 и 27 лет, обвиняемых в серии краж, им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Воришки выходили на охоту под покровом ночи: выбирали автомобили отечественного производства, припаркованные у многоквартирных домов, и обчищали их до нитки. Специализировались они на аккумуляторах — на их счету 12 таких краж, но не брезговали они и автомагнитолами, видеорегистраторами, один раз даже удалось умыкнуть сварочный аппарат и флакон с шампунем. Если позволяло время, из бензобака машины они сливали топливо в специально припасенную с собой канистру, сообщает УМВД по Ярославской области.

Несмотря на молодость, у воришек солидный «послужной» список: один из них совершил еще семь одиночных хищений из автомобилей, а всего 19 преступлений, предусмотренных статьями 158 и 158.1 УК РФ. Он ранее был судим и сейчас отбывает наказание в виде лишения свободы по другому приговору суда.

Здорово затрудняют жизнь автомобильным воришкам видеокамеры.

Порой машины угоняют для того, чтобы сдать в металлолом.



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