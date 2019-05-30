Обновленный Lexus RX: «подтяжка» лица

Один из флагманов сегмента премиальных кроссоверов осовременили как внутри, так и снаружи. Появились в нем и новые системы безопасности.

Отличить обновленный Lexus RX можно по фирменной решетке, которой в марке Lexus всегда придавали особое значение. Форма ее осталась прежней, но получила более сложную ячеистую структуру. Вообще, дизайнеры здорово усложнили линии переднего бампера, хотя в основе его все тот же L—мотив веретена. Но теперь каждый отдельный блок бампера имеет свою форму и острые углы, а противотуманки в рестайлинговой версии переехали в нижнюю часть бампера. Тонкие фары получили два вращающихся зеркала, с помощью которых лучше перенастраивается световой пучок.

Для модели 2020 года специально разработаны два новых цвета кузова — бежевый металлик и зеленый перламутр, а 18-дюймовые, как и 20-дюймовые в топовой версии, колеса получили новый дизайн.

Уже в стандартной комплектации автомобиля смартфон владельца интегрируется с виртуальными помощниками. К привычному интерфейсу можно получить доступ через стандартный 8-дюймовый сенсорный дисплей приборной панели, а благодаря шести USB—портам водитель и пассажиры всегда могут держать свои гаджеты в рабочем состоянии.

Интеграция мультимедийной системы с голосовыми сервисами Amazon Alexa позволяет без проблем получить доступ к своему любимому сервису, например заказать музыку, проверить новости, управлять устройствами типа «умный дом» и так далее.

Теперь для старших комплектаций доступен 12,3-дюймовый сенсорный экран. В «стандарте» автомобиль оснащается все тем же 8-дюймовым сенсорным экраном, что устанавливается и на текущем RX.

Начиная с базовой комплектации автомобиль оснащен новейшими системами безопасности, такими как обнаружение пешеходов в условиях низкой освещенности и отслеживания полосы движения. Система предупреждения столкновения теперь «видит» не только автомобили и пешеходов, но и велосипедистов.

Есть и технические улучшения: обновлены передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости, в результате чего уменьшены крены кузова, а амортизаторы перенастроены для более плавной езды.

Таким образом, изменения в Lexus RX 2020 года довольно скромные и, в основном, касаются информационно-развлекательной системы. Но вкупе со слегка подретушированным обликом и новыми системами безопасности Lexus RX, похоже, сохранит успех текущей модели.

Производство обновленного RX 2020 стартует в третьем квартале 2019 года. Сейчас цена дорестайлинговой машины в России начинается от 3 011 000 рублей.





Фото: Lexus