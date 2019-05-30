Сейчас лучшее время для покупки Ford — машины заканчиваются

Спрос на автомобили марки вырос по отношению к прошлогоднему показателю почти в два раза.

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Цены на модели Ford, из оставшихся в наличии, сравнялись с ценами моделей других брендов классом ниже. Например, Ford Focus с учетом спецпредложений можно приобрести по цене от 950 тыс. рублей, а Explorer — от 2,5 млн рублей. На официальном сайте компании опубликованы еще более щедрые предложения, но описанные в них автомобили уже закончились.

«Скидки, естественно, связаны с объявленным в конце марта уходом Ford с рынка, при котором распродажа остатков становится одной из приоритетных задач. Это одновременно и освобождение складов, содержание которых требует средств, и высвобождение ранее вложенных в производство машин денег», — комментирует ситуацию генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев.

Как результат к маю 2019 года спрос на автомобили Ford вырос по отношению к прошлогоднему показателю почти вдвое — на 181,71%. И если по итогам апреля 2018 года доля сделок по продаже Ford в общем объеме площадки Autospot, аналитики которой провели исследование, составляла 3,1%, то сейчас она увеличилась до 5,7%. Такой всплеск объясняется в том числе и тем, что при покупке автомобилей марки в кредит продолжают действовать специальные условия от 0% годовых, обещающие ежемесячные выплаты от 8 тыс. рублей.


Аналитики отмечают, что ажиотажным спросом пользуются дорогие и статусные модели: при схожих процентах дисконта падение цены на них в абсолютном выражении особенно впечатляет. Спрос на флагман модельного ряда Explorer вырос настолько, что дилеры уже стали уменьшать первоначальные скидки на него с прежних 11% до 4%.

«Лидер спроса — кроссовер Explorer. Его покупают в 8,5 раз чаще, чем весной прошлого года. На треть вырос спрос на Ford Focus, цена которого сравнялась со стоимостью городского субкомпактного автомобиля. Замыкает тройку лидеров Kuga, обошедший по продажам и Mondeo, и Fiesta, а также новый Ecosport», — делится данными статистики директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачёв Ярослав Шипачёв.

Складские остатки Ford в России стремительно заканчиваются и, предположительно, почти исчезнут к середине лета. Автомобили в самых привлекательных комплектациях уже раскуплены.

«Уровень стока по Ford на нашей площадке составляет 21% от прошлогодних запасов, то есть пятую часть традиционного для нашего рынка объема, рассчитанного на конкурентную торговлю. Так что если кто-то планирует купить автомобиль Ford, сейчас — лучшее для этого время», — отмечает Ярослав Шипачёв.

Напомним, что Ford не покидает российский рынок полностью и будет торговать коммерческими автомобилями Transit, которые собираются в Елабуге и где на днях с конвейера сошел 70-тысячный Ford Transit. В российском офисе компании подчеркивают, что дилерская сеть Ford в России по-прежнему будет не только продавать коммерческий транспорт, но и обслуживать легковые автомобили, в том числе по гарантии, и проводить отзывные кампании. Продолжит работу и централизованный склад запчастей, что позволит избежать дефицита оригинальных комплектующих и расходников.

Топ-3 самых востребованных в условиях тотальной распродажи моделей Ford

Модель Ford

Текущее изменение объема продаж к апрелю 2018 года

Комментарий аналитиков Autospot.ru

Зафиксированные на Autospot.ru скидки

Explorer

850%

Рост в 8,5 раза

До 4%

Focus

131%

Рост на 31%

До 17%

Kuga

46%

Доля снизилась в два раза, но модель вошла в тройку лидеров

До 16%

Фото: Ford

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