Спрос на автомобили марки вырос по отношению к прошлогоднему показателю почти в два раза.

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Цены на модели Ford, из оставшихся в наличии, сравнялись с ценами моделей других брендов классом ниже. Например, Ford Focus с учетом спецпредложений можно приобрести по цене от 950 тыс. рублей, а Explorer — от 2,5 млн рублей. На официальном сайте компании опубликованы еще более щедрые предложения, но описанные в них автомобили уже закончились.

«Скидки, естественно, связаны с объявленным в конце марта уходом Ford с рынка, при котором распродажа остатков становится одной из приоритетных задач. Это одновременно и освобождение складов, содержание которых требует средств, и высвобождение ранее вложенных в производство машин денег», — комментирует ситуацию генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев.

Как результат к маю 2019 года спрос на автомобили Ford вырос по отношению к прошлогоднему показателю почти вдвое — на 181,71%. И если по итогам апреля 2018 года доля сделок по продаже Ford в общем объеме площадки Autospot, аналитики которой провели исследование, составляла 3,1%, то сейчас она увеличилась до 5,7%. Такой всплеск объясняется в том числе и тем, что при покупке автомобилей марки в кредит продолжают действовать специальные условия от 0% годовых, обещающие ежемесячные выплаты от 8 тыс. рублей.

Аналитики отмечают, что ажиотажным спросом пользуются дорогие и статусные модели: при схожих процентах дисконта падение цены на них в абсолютном выражении особенно впечатляет. Спрос на флагман модельного ряда Explorer вырос настолько, что дилеры уже стали уменьшать первоначальные скидки на него с прежних 11% до 4%.

«Лидер спроса — кроссовер Explorer. Его покупают в 8,5 раз чаще, чем весной прошлого года. На треть вырос спрос на Ford Focus, цена которого сравнялась со стоимостью городского субкомпактного автомобиля. Замыкает тройку лидеров Kuga, обошедший по продажам и Mondeo, и Fiesta, а также новый Ecosport», — делится данными статистики директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачёв Ярослав Шипачёв.

Складские остатки Ford в России стремительно заканчиваются и, предположительно, почти исчезнут к середине лета. Автомобили в самых привлекательных комплектациях уже раскуплены.

«Уровень стока по Ford на нашей площадке составляет 21% от прошлогодних запасов, то есть пятую часть традиционного для нашего рынка объема, рассчитанного на конкурентную торговлю. Так что если кто-то планирует купить автомобиль Ford, сейчас — лучшее для этого время», — отмечает Ярослав Шипачёв.

Напомним, что Ford не покидает российский рынок полностью и будет торговать коммерческими автомобилями Transit, которые собираются в Елабуге и где на днях с конвейера сошел 70-тысячный Ford Transit. В российском офисе компании подчеркивают, что дилерская сеть Ford в России по-прежнему будет не только продавать коммерческий транспорт, но и обслуживать легковые автомобили, в том числе по гарантии, и проводить отзывные кампании. Продолжит работу и централизованный склад запчастей, что позволит избежать дефицита оригинальных комплектующих и расходников.

Топ-3 самых востребованных в условиях тотальной распродажи моделей Ford

Модель Ford Текущее изменение объема продаж к апрелю 2018 года Комментарий аналитиков Autospot.ru Зафиксированные на Autospot.ru скидки Explorer 850% Рост в 8,5 раза До 4% Focus 131% Рост на 31% До 17% Kuga 46% Доля снизилась в два раза, но модель вошла в тройку лидеров До 16%

Доказательством того, что Ford своих не бросает, стала объявленная на днях кампания по отзыву более 14,5 тыс. кроссоверов Explorer.

Что лучше, Ford или автомобиль другой марки? Этот спор, возникший недавно между автолюбителями, часть из которых была в результате ранена, а кое-кто и посажен в тюрьму, так и остался неразрешенным.

Фото: Ford