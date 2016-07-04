Тульский губернатор хочет Аурус. Но слишком дорого!

Бывшему охраннику Путина нравится автомобиль президента, но купить лимузин Алексей Дюмин пока не может.

Материалы по теме Цены на Aurus — ждать осталось недолго

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин хотел бы приобрести лимузин проекта «Кортеж», который используют президент и премьер, но пока автомобиль для него слишком дорог, об этом он рассказал РИА Новости. Хотя возникает вопрос — цены на автомобили проекта пока не названы, откуда такой информацией владеет губернатор?

«Хотел бы, но это дорого для меня пока», — отметил Алексей Дюмин. Также он мечтает ознакомиться с лимузином, но пока такой возможности не было.

Губернатор отметил, что автомобиль очень красивый и престижный.

«Когда видишь его на параде, когда едет на нем президент — гордость берет за Россию. Все-таки Mercedes и эта машина — большая разница. Мне кажется, он (Aurus) круче», — передает слова Дюмина агентство.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС