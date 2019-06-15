Кто больше всех заработал на шинах? Исследование

Рейтинг крупнейших компаний-производителей шин по денежному обороту за 2018 год опубликовало немецкое издание Neue Reifenzeiting.

Наибольший годовой оборот, по версии NRZ, у японской Bridgestone — 24 млрд 247 млн евро, прирост по отношению к результатам 2017 года составил 7,48%. На втором месте Michelin — 21 млрд 587 млн евро (+0,31%), с рейтингом немецкого издания ознакомился сайт Shina Guide.

На третье место (с большим отрывом) попала компания Goodyear — 13 млрд 515 млн евро (+5,41%), на четвертое — Continental — 11 млрд 352 млн евро (+0,23%) и замыкает пятерку лидеров Sumitomo — 6 млрд 103 млн евро (+8,92%).

В десятку самых успешных в денежном выражении брендов также вошли Hankook — 5 млрд 317 млн (-0,14%), Pirelli — 5 млрд 194 млн (-2,95%), Yokohama — 3 млрд 611 млн рублей (+5,96%), ZС Rubber — 3 млрд 413 млн (+11,43%) и Maxxis — 3 млрд 120 млн евро (-1,13%).

Популярные в России Toyo Tires на 12-м месте с результатом годового оборота 2 млрд 715 млн евро (+12,06%), Kumho на 16-м месте — 1 млрд 972 млн евро (-10,93%) и Nokian на 20-м месте — 1 млрд 595 млн евро (+1,47%).

General Motors начинает испытания безвоздушных шин Michelin с использованием электромобилей Chevrolet Bolt.

Пятно контакта шин — важен ли его размер? В этом разбирался наш автор.

Фото: depositphotos.com