GM и Michelin переходят на безвоздушные шины

General Motors начинает испытания безвоздушных шин Michelin с использованием электромобилей Chevrolet Bolt в Мичигане — штате, славящемся своими ужасными дорогами.

Концерн GM и его поставщик шин Michelin заявили о подписании соглашения, в рамках которого будет вестись разработка и проверка уникальной проколостойкой системы шин — UPTIS (Unique Punctureproof Tire System). Оснащать этими шинами автомобили планируется с 2024 года.

Как сообщили в «Мишлен», в шинах используются гибкие резиновые композиты с добавлением фирменной стекловолоконной смолы. Необычный дизайн и безвоздушная технология позволяют повысить уровень безопасности и сократить количество используемого для создания шин сырья.

«Технология UPTIS свидетельствует о том, что цели компании Мишлен относительно экологически безопасных транспортных средств вполне достижимы. Благодаря сотрудничеству со стратегическими партнерами, такими как компания GM, разделяющими наше стремление к преобразованию сферы мобильности, мы можем формировать будущее уже сегодня», — заявил президент Группы Michelin Флоран Менего.

Кроме того, новые шины должны помочь улучшению экологической ситуации на планете, так как благодаря особенностям своей конструкции способны служить гораздо дольше. Пока же каждый год более 200 млн шин во всем мире выбрасываются раньше срока из-за неподлежащих ремонту проколов, порезов, разрывов корда и неравномерного износа.

Вице-президент GM Global по международным закупкам и поставкам Стив Кифер назвал UPTIS «революционной технологией» и отметил, что концерн рад возможности ее использования в своих автомобилях.

«General Motors рада тем возможностям, которые предоставляет UPTIS, и мы также рады сотрудничеству с компанией Мишлен над этой революционной технологией. UPTIS идеально подходит для продвижения автомобильной промышленности в будущее и является отличным примером того, как наши клиенты получают преимущества от сотрудничества и создания инноваций с нашими партнерами-поставщиками», — отметил Стив Кифер.

В рамках сотрудничества «Мишлен» сохранит за собой интеллектуальные права на безвоздушные шины, а значит сможет поставлять их кому угодно, в том числе другим автопроизводителям.

Для продления срока службы шин следует соблюдать несложные правила их хранения.

С новой серией тестов « За рулем » скоростных летних шин можно ознакомиться здесь.

Фото: Michelin