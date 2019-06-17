Пьяная сотрудница полиции спровоцировала ДТП на встречке

Большой тест кроссоверов: Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX и Suzuki SX4

Какой из трех полноприводников самый способный на бездорожье и при этом лучше всего подходит на роль семейного автомобиля на каждый день: чистокровный «японец», или тот, что произведен в Венгрии, или тот, что сделан в России? Ответ знает эксперт «За рулем».