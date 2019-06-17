Пьяная сотрудница полиции спровоцировала ДТП на встречке

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Рано утром сотрудница отдела МВД России по Вяземскому району города, управляя личным автомобилем в городе Хабаровске, выехала на полосу встречного движения и стала виновницей дорожно-транспортного происшествия с иномаркой.
Медосвидетельствование показало, что сотрудница полиции находилась за рулем в нетрезвом виде, в связи с этим краевое руководство полиции приняло решение об ее увольнении и привлечению к дисциплинарной ответственности ее непосредственных руководителей.
В результате аварии пострадал водитель иномарки, его доставили в больницу и после осмотра отпустили домой.
По данному факту проводится служебная проверка.
- ГИБДД предлагает ввести промежуточный экспресс-тест на алкоголь и наркотики, который при положительном результате будет являться лишь основанием для дальнейшей полноценной проверки.
- Ранее МВД выступило с инициативой закрепить на законодательном уровне возможность конфискации автомобилей, которыми управляли водители в состоянии опьянения.
Фото: depositphotos.com
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