Пьяная сотрудница полиции спровоцировала ДТП на встречке — журнал За рулем

Пьяная сотрудница полиции спровоцировала ДТП на встречке

Произошло это в Хабаровске, сообщает местное управление МВД.

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Рано утром сотрудница отдела МВД России по Вяземскому району города, управляя личным автомобилем в городе Хабаровске, выехала на полосу встречного движения и стала виновницей дорожно-транспортного происшествия с иномаркой.

Медосвидетельствование показало, что сотрудница полиции находилась за рулем в нетрезвом виде, в связи с этим краевое руководство полиции приняло решение об ее увольнении и привлечению к дисциплинарной ответственности ее непосредственных руководителей.

В результате аварии пострадал водитель иномарки, его доставили в больницу и после осмотра отпустили домой.

По данному факту проводится служебная проверка.

  • ГИБДД предлагает ввести промежуточный экспресс-тест на алкоголь и наркотики, который при положительном результате будет являться лишь основанием для дальнейшей полноценной проверки.
  • Ранее МВД выступило с инициативой закрепить на законодательном уровне возможность конфискации автомобилей, которыми управляли водители в состоянии опьянения.

Фото: depositphotos.com

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