Россия попала в четверку. По продажам новых автомобилей

После восьми месяцев непрерывного спада в мае 2019 года на рынке легковых автомобилей в ЕС зафиксирован умеренный рост (+0,1%), сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА). Всего в мае было реализовано 1,4 млн автомобилей.

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Тем не менее пять основных западноевропейских рынков показали смешанную динамику: спрос в Испании сократился на 7,3%, в Великобритании — на 4,6%, в Италии — на 1,2%, а в Германии он вырос на 9,1%, во Франции — на 1,2%.

С января по май 2019 года количество зарегистрированных новых автомобилей в Европейском союзе сократилось на 2,1% по сравнению с прошлым годом, составив в общей сложности 6,7 млн единиц.

В мае пятерка самых успешных в смысле продаж стран выстроилась следующим образом: Германия — 332 962 автомобиля, Италия — 197 307 шт., Франция — 193 948 шт., Великобритания — 183 724 шт., и Испания — 125 625 штук. Если бы в этом рейтинге участвовала Россия, то она заняла бы четвертое место, подвинув Испанию. Напомним, в прошлом месяце на нашем рынке было реализовано 137 624 автомобиля.

В продажах по маркам, как обычно, лидирует Volkswagen, которому удалось реализовать 181 392 автомобиля (-8,7%). Доля марки на рынке Евросоюза составила 11%. На втором месте Renault —97 513 проданных машин (-9,8%), на третьем — Peugeot с 87 503 машинами (+2%), далее — Ford с результатом 82 883 машины (-4,4%) и Opel/Vauxhall — 81 173 автомобиля (+1,1%).

11,4 года — таков средний возраст в России автомобилей с пробегом.

С 2022 года три десятка систем помощи водителю станут обязательными при продаже новых машин на рынке Евросоюза.

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