Бензин снова дорожает: отмена заморозки цен!

После окончания действия соглашения правительства с нефтяниками цены на бензин в Москве начали понемногу расти. Предвидя это, премьер Дмитрий Медведев пригрозил, что если «кто-то заиграется», то поплатится за это.

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Первого июля цены на дизельное топливо и бензин выросли на 1–14 коп. за литр по сравнению с показателями прошлой недели, пишет РБК со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации.

Цены подняли «дочка» ЛУКОЙЛа «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», «Газпромнефть-Центр», Shell и «Транс-АЗС». Больше всех выросла средневзвешенная цена на дизельное топливо у «Транс-АЗС»: на 64 коп. к уровню прошлой недели, до 45,67 руб. за литр. Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в этой сети выросли на 1–3 коп., до 42,55 и 46,19 руб. за литр соответственно.

Структура ЛУКОЙЛа подняла цены на столичных АЗС на 10 коп. за литр дизельного топлива и бензина АИ-92 и АИ-95, до 46,27, 43,93 и 47,97 руб. соответственно. Shell и «Газпромнефть» увеличили стоимость отдельных видов нефтепродуктов на 1–2 коп.: на заправках «Газпромнефти» повысилась цена только на дизель — на 1 коп. (до 45,1 руб. за литр), на Shell — на 2 коп. за литр бензина АИ-92, до 42,57 руб., и на 5 коп. за литр АИ-95, до 46,69 руб.

Вчера Медведев заявил о необходимости следить за ценами на топливо после прекращения действия соглашения правительства с нефтяниками о заморозке. Если «кто-то заиграется», то придется вернуться к непопулярным мерам, сказал он, рассчитывая, что об этом услышат представители нефтяных компаний. Речь идет о введении заградительных пошлин на экспорт нефтепродуктов.

Вице-премьер Дмитрий Козак заверил его, что ситуация на рынке топлива в России стабильная, цены растут значительно медленнее инфляции — за шесть месяцев этого года бензин, по его данным, подорожал всего на 2,3%, передает его слова ТАСС.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС