Зарегистрировать изменения в конструкцию транспортных средств будет невозможно из-за полного отсутствия лабораторий, способных работать по новым правилам.

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В России на сегодняшний день нет ни одной лаборатории, которая соответствовала бы требованиям новых правил внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Это касается и перевода автомобилей на газ.

Обеспокоенное этим Минэнерго попросило правительство отложить на год введение новых правил перевода автомобилей на ГБО и регистрации тюнинга. Дело в том, что для постановки на учет транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями нужно экспертное заключение испытательной лаборатории. Сама же лаборатория, в соответствии с постановлением правительства № 413 «Правила внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации транспортных средств», должна числиться в едином реестре органов по оценке соответствия Европейского экономического содружества (от 05.12.2018 № 100). А реестр этот сегодня пуст.

«По оценке участников рынка (официальный ответ от Росаккредитации к настоящему времени не получен), таких лабораторий в настоящее время нет, и в ближайшее время они не появятся. Если это так, то это значит, что легально провести переоборудование транспортного средства (ТС) на использование природного газа будет невозможно», — приводят «Известия» комментарий пресс-службы Минэнерго.

Те лаборатории, которые занимались экспертной оценкой вносимых в конструкцию ТС изменений, не заинтересованы во внесении себя в реестр. Эта процедура весьма трудозатратная и дорогая, а значит работа по новым правилам лабораториям, даже крупным, невыгодна.

«Мы как экспертная лаборатория по всей Российской Федерации не можем выдавать заключение (на ГБО — „Известия“), потому что ситуация действительно изменилась. И ни одна экспертная лаборатория не имеет права выдавать заключение экспертизы по поводу любого дополнительного оборудования. По тюнингу ситуация сложная, сейчас многие не вносят изменения в ПТС, поскольку ГИБДД не принимает документов», — комментируют ситуацию в лаборатории «Тех-Эксперт».

В сложившейся ситуации Минэнерго не видит другого выхода, кроме как отменить новые правила регистрации изменений в конструкции ТС, отодвинув их на год, и вернуть упрощенный порядок.

«Таким образом, в связи с вступлением в силу правил на территории РФ не представляется возможным легальное переведение ТС на газомоторное топливо, как и внесение любых других изменений в конструкцию ТС. По предварительным оценкам, такая ситуация сохранится на территории большинства субъектов РФ в течение длительного времени», — считают в Минэнерго.

Всё, что вы хотели знать про ГБО — ответы эксперта «За рулём».

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Фото: Владимир Мир/«За рулем»