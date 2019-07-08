Найден самый обеспеченный регион России. И это не Москва

Продажи автомобилей отражают уровень благосостояния населения, заявляют в аналитическом центре при Правительстве РФ, и отмечают тесную взаимосвязь динамики продаж автомобилей с изменением доли продовольствия в розничных продажах и доходами граждан.
Так, в прошлом году при росте доходов людей на 1,1% продажи новых автомобилей увеличились на 11,9%. При этом доля продовольствия в розничных продажах снизилась на 0,7%. В начале этого года наблюдается уже обратная ситуация: доходы упали на 2%, продажи автомобилей сократились на 4,1%, а доля продовольствия стала больше на 0,2%. То есть при увеличении доли продаж продуктов питания автоматически снижаются продажи товаров длительного пользования.
В этом году единственным регионом РФ, где росли продажи новых автомобилей, стала Московская область. Они составили 9,2% всех продаж. Для примера, в Москве продажи машин упали на 9,5%, но их доля в общем объеме продаж составила рекордные 14,2%. В Санкт-Петербурге продажи автомобилей снизились на 8,9%, составив 6,6% от общего количества продаж.
«Эти регионы характеризуются высокими доходами и плотностью населения, что оказывает позитивное влияние на потребление товаров длительного пользования», — цитирует «Коммерсантъ» пояснения аналитического центра при Правительстве РФ.
На четвертом месте по доле продаж в общем объеме продаж региона оказался Татарстан. Упав на 9%, они составили 4,3% общего объема. Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край, где при незначительном падении продажи автомобилей составили 3,8%.
Во вторую пятерку лидеров вошли Башкирия, Самарская, Свердловская, Челябинская и Ростовская области, где доля продаж автомобилей от общего объема составляет от 3,5 до 2,4%.
Топ-10 регионов РФ по доле продаж новых автомобилей в общем объеме продаж (январь-май 2019 г.)
|
Место
|
Регион
|
Изменение продаж автомобилей, %
|
Доля продаж автомобилей в общем объеме, %
|
1
|
Москва
|
—9,5
|
14,2
|
2
|
Московская область
|
+8,3
|
9,2
|
3
|
Санкт-Петербург
|
—8,9
|
6,6
|
4
|
Татарстан
|
—9
|
4,3
|
5
|
Краснодарский край
|
—0,8
|
3,8
|
6
|
Башкирия
|
—9
|
3,5
|
7
|
Самарская область
|
—6,2
|
3,3
|
8
|
Свердловская область
|
—4,9
|
3,1
|
9
|
Челябинская область
|
—5,3
|
2,6
|
10
|
Ростовская область
|
—8,6
|
2,4
- Автопроизводители заявляют о скорой катастрофе, отсрочить которую может льготное кредитование по программам господдержки.
- Тем временем количество обычных автокредитов сокращается по ряду объективных причин — люди предпочитают не растить долги.
Фото: depositphotos.com
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