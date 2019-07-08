Найден самый обеспеченный регион России. И это не Москва — журнал За рулем

Найден самый обеспеченный регион России. И это не Москва

Только здесь продажи автомобилей растут.

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Продажи автомобилей отражают уровень благосостояния населения, заявляют в аналитическом центре при Правительстве РФ, и отмечают тесную взаимосвязь динамики продаж автомобилей с изменением доли продовольствия в розничных продажах и доходами граждан.

Так, в прошлом году при росте доходов людей на 1,1% продажи новых автомобилей увеличились на 11,9%. При этом доля продовольствия в розничных продажах снизилась на 0,7%. В начале этого года наблюдается уже обратная ситуация: доходы упали на 2%, продажи автомобилей сократились на 4,1%, а доля продовольствия стала больше на 0,2%. То есть при увеличении доли продаж продуктов питания автоматически снижаются продажи товаров длительного пользования.


В этом году единственным регионом РФ, где росли продажи новых автомобилей, стала Московская область. Они составили 9,2% всех продаж. Для примера, в Москве продажи машин упали на 9,5%, но их доля в общем объеме продаж составила рекордные 14,2%. В Санкт-Петербурге продажи автомобилей снизились на 8,9%, составив 6,6% от общего количества продаж.

«Эти регионы характеризуются высокими доходами и плотностью населения, что оказывает позитивное влияние на потребление товаров длительного пользования», — цитирует «Коммерсантъ» пояснения аналитического центра при Правительстве РФ.

На четвертом месте по доле продаж в общем объеме продаж региона оказался Татарстан. Упав на 9%, они составили 4,3% общего объема. Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край, где при незначительном падении продажи автомобилей составили 3,8%.

Во вторую пятерку лидеров вошли Башкирия, Самарская, Свердловская, Челябинская и Ростовская области, где доля продаж автомобилей от общего объема составляет от 3,5 до 2,4%.

Топ-10 регионов РФ по доле продаж новых автомобилей в общем объеме продаж (январь-май 2019 г.)

Место

Регион

Изменение продаж автомобилей, %

Доля продаж автомобилей в общем объеме, %

1

Москва

—9,5

14,2

2

Московская область

+8,3

9,2

3

Санкт-Петербург

—8,9

6,6

4

Татарстан

—9

4,3

5

Краснодарский край

—0,8

3,8

6

Башкирия

—9

3,5

7

Самарская область

—6,2

3,3

8

Свердловская область

—4,9

3,1

9

Челябинская область

—5,3

2,6

10

Ростовская область

—8,6

2,4

Фото: depositphotos.com

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