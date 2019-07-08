Найден самый обеспеченный регион России. И это не Москва

Только здесь продажи автомобилей растут.

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Продажи автомобилей отражают уровень благосостояния населения, заявляют в аналитическом центре при Правительстве РФ, и отмечают тесную взаимосвязь динамики продаж автомобилей с изменением доли продовольствия в розничных продажах и доходами граждан.

Так, в прошлом году при росте доходов людей на 1,1% продажи новых автомобилей увеличились на 11,9%. При этом доля продовольствия в розничных продажах снизилась на 0,7%. В начале этого года наблюдается уже обратная ситуация: доходы упали на 2%, продажи автомобилей сократились на 4,1%, а доля продовольствия стала больше на 0,2%. То есть при увеличении доли продаж продуктов питания автоматически снижаются продажи товаров длительного пользования.

В этом году единственным регионом РФ, где росли продажи новых автомобилей, стала Московская область. Они составили 9,2% всех продаж. Для примера, в Москве продажи машин упали на 9,5%, но их доля в общем объеме продаж составила рекордные 14,2%. В Санкт-Петербурге продажи автомобилей снизились на 8,9%, составив 6,6% от общего количества продаж.

«Эти регионы характеризуются высокими доходами и плотностью населения, что оказывает позитивное влияние на потребление товаров длительного пользования», — цитирует «Коммерсантъ» пояснения аналитического центра при Правительстве РФ.

На четвертом месте по доле продаж в общем объеме продаж региона оказался Татарстан. Упав на 9%, они составили 4,3% общего объема. Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край, где при незначительном падении продажи автомобилей составили 3,8%.

Во вторую пятерку лидеров вошли Башкирия, Самарская, Свердловская, Челябинская и Ростовская области, где доля продаж автомобилей от общего объема составляет от 3,5 до 2,4%.

Топ-10 регионов РФ по доле продаж новых автомобилей в общем объеме продаж (январь-май 2019 г.)

Место Регион Изменение продаж автомобилей, % Доля продаж автомобилей в общем объеме, % 1 Москва —9,5 14,2 2 Московская область +8,3 9,2 3 Санкт-Петербург —8,9 6,6 4 Татарстан —9 4,3 5 Краснодарский край —0,8 3,8 6 Башкирия —9 3,5 7 Самарская область —6,2 3,3 8 Свердловская область —4,9 3,1 9 Челябинская область —5,3 2,6 10 Ростовская область —8,6 2,4

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