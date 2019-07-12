Спрос на подержанные отечественные автомобили падает

При этом общее снижение продаж автомобилей на вторичном рынке России в текущем году составило всего 0,7%. Это привело к тому, что доля российских машин снизилась за год с 28,5% до 27,5%.
Ранее аналитики составили топ регионов с самыми дорогими и самыми доступными подержанными автомобилями. Оказалось, что средняя цена на машину с пробегом выше всего в Сахалинской области, Москве и Подмосковье, а также в Приморском крае. Напротив, самые недорогие автомобили на вторичном рынке можно купить в Курганской области, Республике Алтай и в Новгородской области.
Авторы исследования отметили, что на конечную стоимость автомобилей на вторичном рынке того или иного региона влияет множество факторов, среди которых основными являются достаток населения и пристрастие к конкретной марке, возраст автопарка и его состав.
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- Автопроизводители заявляют о скорой катастрофе, отсрочить которую может льготное кредитование по программам господдержки.
- Тем временем количество обычных автокредитов сокращается по ряду объективных причин — люди предпочитают не растить долги.
Фото: depositphotos.com
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