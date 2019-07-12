Спрос на подержанные отечественные автомобили падает

Вторичный рынок российских машин падает сильнее, чем продажи автомобилей с пробегом в целом.

Материалы по теме Самые популярные автомобили с пробегом: топ-10

За первые пять месяцев 2019 года россияне купили всего 562 тысячи подержанных машин отечественных марок. Это на 4,3% меньше, чем в январе-мае 2018 года, сообщает агентство « Автостат ».

При этом общее снижение продаж автомобилей на вторичном рынке России в текущем году составило всего 0,7%. Это привело к тому, что доля российских машин снизилась за год с 28,5% до 27,5%.

Ранее аналитики составили топ регионов с самыми дорогими и самыми доступными подержанными автомобилями. Оказалось, что средняя цена на машину с пробегом выше всего в Сахалинской области, Москве и Подмосковье, а также в Приморском крае. Напротив, самые недорогие автомобили на вторичном рынке можно купить в Курганской области, Республике Алтай и в Новгородской области.

Авторы исследования отметили, что на конечную стоимость автомобилей на вторичном рынке того или иного региона влияет множество факторов, среди которых основными являются достаток населения и пристрастие к конкретной марке, возраст автопарка и его состав.

...

Фото: depositphotos.com