Готовьтесь: возможен искусственный дефицит автомобилей

Падение продаж продолжается, несмотря на постоянные скидки на новые автомобили. Производители могут решиться на неординарный ход. И речь не идет о клиентоориентированности.

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Средняя стоимость автомобиля в России выросла за год на 10%, а за последние 5 лет — на 60%, и составила 1 518 700 рублей. При этом спрос на новые автомобили падает даже несмотря на то, что дилеры пытаются выравнивать цены с помощью весьма щедрых скидок: в первом полугодии продажи новых автомобилей снизились на 3,3%.

Чтобы стимулировать рынок новых автомобилей, производители могут пойти на весьма рискованный шаг — создание искусственного дефицита. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание «Коммерсантъ». В данный момент идет сокращение производства автомобилей и, как результат, снижение остатков продукции на складах предприятий и дилеров.

Подобный ход позволит снизить издержки на хранение выпускаемых автомобилей до их продажи клиенту, а также позволит высвободить часть капиталов из оборота и работать, в основном, по предзаказу, не рискуя выпуском менее ликвидных из-за цвета и уровня комплектации версий автомобилей.

Следует отметить, что это непростой процесс, связанный с большими рисками. Производство автомобиля — это, в первую очередь, сложная и разветвленная цепь поставок, в которой задействованы десятки фирм. Все они связаны контрактами не только с заводом-изготовителем, но и с собственными поставщиками. Объемы же поставок оговорены на месяцы вперед. Желая сократить производство машин и уменьшить складские остатки, контракты придется пересматривать. Сам процесс может затянуться и стать весьма болезненным как для автопроизводителей, так и для поставщиков, контрагентов, работников отрасли и экономики в целом. Приведет ли искусственный дефицит к росту спроса — доподлинно не известно.

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