Средняя цена автомобиля увеличилась на 60%

Инфляция, падение рубля и увеличение ставки НДС привели к существенному росту цен на новые автомобили в России.

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Начавшееся в 2014 году подорожание привело к астрономическому росту цен. Некоторые автомобили за это время стали стоить почти в два раза дороже.

Рост средней стоимости новых автомобилей за последние пять лет составил более 60%, согласно данным аналитического агентства «Автостат». Цена машин продолжает расти. Аналитики отмечают, что сегодняшняя средняя цена нового автомобиля, высчитанная по итогам первого полугодия 2019 года и равная 1 518 700 рублям, на 10% больше прошлогоднего показателя, когда средняя стоимость составляла 1 383 000 рублей.

Некоторые модели при этом подорожали почти в два раза. Так, например, лидер продаж Lada Granta в кузове седан в 2014 году стоил от 229 тыс. до 260 тыс. рублей. Сегодня автомобиль продают по цене от 439 900 до 629 800 рублей, что на 210 900 — 369 800 рублей дороже, чем пять лет назад.

В результате роста цен приоритеты покупателей поменялись. По итогам продаж первых шести месяцев этого года самыми популярными стали исключительно бюджетные модели: Lada Granta, продажи которой из-за всеобщего подорожания выросли на 26%, Lada Vesta стоимостью от 599 900 рублей, потерявшая 9% покупателей, Kia Rio, за который просят от 764 900 рублей (-6% продаж), Hyundai Solaris по цене от 739 000 рублей (-6% продаж) и набирающий популярность Hyundai Creta стоимостью от 957 000 рублей.

Эксперты объясняют рост цен девальвацией рубля, инфляцией и увеличением ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.

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В этом году на покупку новых автомобилей в России было потрачено более 963 000 000 000 рублей.

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