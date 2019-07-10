Продано онлайн: топ-10 самых популярных автомобилей

Онлайн-продажи растут даже на падающем рынке. В первом полугодии 2019 года продажи новых автомобилей через интернет выросли на 39% по отношению к продажам в первом полугодии 2018-го. И это на фоне падения спроса на автомобили в целом по стране, которое, по данным АЕБ, составило 2,4%.
За последние полгода официальными автодилерами, торгующими новыми автомобилями в наличии через интернет и, в частности, через Autospot.ru, было реализовано более 8 тыс. машин (+39%) на общую сумму 12,7 млрд рублей (+42%). География интернет-торговли расширилась с 34 до 44 городов, а количество официальных дилеров, выставляющих машины на продажу онлайн, достигло 565 (+31%). Таким образом, одновременно в продаже находится уже около 60 тыс. новых автомобилей 39 популярных брендов.
«Сегмент интернет-торговли автомобилями имеет огромный потенциал, который, благодаря постоянному вовлечению в него всё новых и новых игроков, реализуется очень быстрыми темпами, — отмечает генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев. — Уже сегодня, в частности через нашу площадку, совершается 1% всех продаж автомобилей в стране, а через два года мы рассчитываем на пятикратный рост этого показателя».
Клиенты получают не только широкий выбор автомобилей, но и возможность выбирать без участия чужого человека с последующим выводом на решение покупки более дорогого автомобиля: либо другой комплектации, либо более высокого класса. При этом современный покупатель, как отмечают специалисты, уже твердо знает, что автомобиль, купленный у одного официального дилера, можно обслуживать у другого, не теряя гарантии.
«Выбирая автомобиль через интернет, человек не идет в незнакомое место, а находится в привычной для него спокойной и комфортной обстановке. У него есть время не только подумать, но и узнать больше о рассматриваемой модели, о скидках на нее у разных дилеров. Таким образом, никакие внешние факторы не влияют на выбор покупателя, и человек получает именно то, что ему нужно — от цвета и комплектации до класса покупаемого автомобиля», — объясняет директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачёв.
Примечательно, что у автомобильных онлайн-агрегаторов всегда есть свои четко выраженные лидеры продаж. Так, к примеру, прошлогодний столичный интернет-бестселлер — кроссовер Hyundai Creta — в этом году на Autospot.ru опустился на вторую позицию, пропустив вперед более доступный по цене Hyundai Solaris, стоимость которого с учетом скидок составляет от 566 тыс. рублей в комплектации Active. При этом нынешний всероссийский офлайн-фаворит Lada Vesta, в том числе универсал SW, на этот раз не попал ни в одну региональную топовую онлайн-десятку.
Самые продаваемые в I полугодии 2019 года новые автомобили в онлайне в сравнении с офлайном
|
Место
|
Онлайн-продажи (Autospot.ru)
|
Офлайн-продажи (АЕБ)
|
Москва
|
Санкт-Петербург
|
Другие регионы РФ
|
Топ-10 по РФ
|
1
|
Hyundai Solaris
|
Hyundai Solaris
|
Hyundai Solaris
|
Lada Granta
|
2
|
Hyundai Creta
|
Volkswagen Polo
|
Hyundai Creta
|
Lada Vesta
|
3
|
Kia Sportage
|
Hyundai Creta
|
Kia Rio
|
Kia Rio
|
4
|
Skoda Rapid
|
Kia Rio
|
Skoda Kodiaq
|
Hyundai Creta
|
5
|
Mitsubishi Outlander
|
Skoda Rapid
|
Kia Optima
|
Hyundai Solaris
|
6
|
Kia Optima
|
Kia Rio X-Line
|
Volkswagen Polo
|
Volkswagen Polo
|
7
|
Kia Rio
|
Kia Sportage
|
Volkswagen Tiguan
|
Lada Largus
|
8
|
BMW 5-й серии
|
Volkswagen Tiguan
|
Kia Sportage
|
Renault Duster
|
9
|
Skoda Octavia
|
Ford Focus
|
Mazda CX-5
|
Skoda Rapid
|
10
|
Skoda Kodiaq
|
Mitsubishi Outlander
|
Hyundai Tucson
|
Renault Logan
- Начинающие автомобилисты перестали предпочитать Лады и чаще выбирают иномарки.
- Женщины же больше не нуждаются в маленьких красных машинках. Им нужны большие белые кроссоверы.
Фото: depositphotos.com
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