Серьезное обновление Hyundai Solaris: первые фото

Китайский седан Hyundai Verna (на российском рынке эта модель известна как Hyundai Solaris) в ближайшее время серьезно изменится. Об этом свидетельствуют утекшие в Сеть снимки рестайлингового автомобиля.
Судя по фотографиям, опубликованным порталом Autohome, у машины полностью поменяются передняя и задняя части кузова. Решетка радиатора получит трехмерный рисунок, а фары существенно вырастут в размерах и получат сложную форму. Фонари, напротив, станут меньше по высоте, но при этом растянутся на всю ширину кузова.
Изображений салона нет, как неизвестны и технические характеристики обновленного седана. Из имеющихся данных есть только подтверждение того, что базовым мотором у китайской модели по-прежнему будет 100-сильный атмосферный бензиновый 1.4.
Премьера Hyundai Verna на рынке Поднебесной состоится до конца 2019 года, и тогда же модель поступит в продажу. О планах по обновлению российского Hyundai Solaris в том же ключе информации нет.
- О слабых местах Hyundai Solaris можно узнать здесь.
- Подборку описаний конкурентов Solaris вы найдете, перейдя по этой ссылке.
Фото: Autohome
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