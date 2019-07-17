Серьезное обновление Hyundai Solaris: первые фото — журнал За рулем

Серьезное обновление Hyundai Solaris: первые фото

Внешность рестайлинговой модели раскрыли сертификационные органы в Китае.

Китайский седан Hyundai Verna (на российском рынке эта модель известна как Hyundai Solaris) в ближайшее время серьезно изменится. Об этом свидетельствуют утекшие в Сеть снимки рестайлингового автомобиля.

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Судя по фотографиям, опубликованным порталом Autohome, у машины полностью поменяются передняя и задняя части кузова. Решетка радиатора получит трехмерный рисунок, а фары существенно вырастут в размерах и получат сложную форму. Фонари, напротив, станут меньше по высоте, но при этом растянутся на всю ширину кузова.

Изображений салона нет, как неизвестны и технические характеристики обновленного седана. Из имеющихся данных есть только подтверждение того, что базовым мотором у китайской модели по-прежнему будет 100-сильный атмосферный бензиновый 1.4.

Премьера Hyundai Verna на рынке Поднебесной состоится до конца 2019 года, и тогда же модель поступит в продажу. О планах по обновлению российского Hyundai Solaris в том же ключе информации нет.

Серьезное обновление Hyundai Solaris: первые фото

Фото: Autohome

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