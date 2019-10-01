Сегодня дилеры Toyota начали прием заказов на кроссовер RAV4 нового поколения.

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В России объявлен старт приема заказов на новый Toyota RAV4. Автомобиль построен на платформе TNGA, имеет свежий дизайн и оснащается новыми двигателями и трансмиссиями. Также автомобиль отличается новой системой полного привода в топовых комплектациях и богатым уровнем оснащения.

Кроссовер, названный на сайте производителя «запредельным», представлен в четырех комплектациях: «Стандарт», «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety». Даже в базовой комплектации автомобиль оснащен светодиодной оптикой. Напомним, что фары, устанавливаемые на машины для американского рынка, провалили испытания по степени освещения дороги. У российской версии этих проблем не будет. Также в базовой комплектации новый RAV4 получил систему выбора режимов движения, легкосплавные диски, мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном, 7 подушек безопасности, включая подушку для коленей водителя, новую противоугонную систему, зимний пакет и ряд других систем. Напомним, что во время краш-тестов Euro NCAP кроссовер получил высшую оценку безопасности — 5 звезд.

Стоимость нового Toyota RAV4 составляет от 1 756 000 рублей. За эти деньги покупатель получает переднеприводный автомобиль с 2-литровым мотором мощностью 149 л.с. и 6-ступенчатой механикой. С тем же мотором и передним приводом, но с вариатором, кроссовер стоит 1 980 000 рублей. Самый доступный полноприводный RAV4 с вариатором стоит 2 087 000 рублей. Кроссовер с 2,5-литровым двигателем мощностью 199 л.с. и 8-ступенчатым автоматом стоит 2 280 000 рублей. Самая же дорогая версия Toyota RAV4 в комплектации «Престиж Safety» оценивается в 2 661 000 рублей.

О плюсах и минусах нового Toyota RAV4 можно узнать здесь.

Фото: Toyota