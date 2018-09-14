Бокс — незаменимая вещь для автопутешественников, но нужен он пару раз в год. Всё остальное время приходится возить на крыше балласт: в квартире такую «торпеду» держать негде, а гараж и дача есть далеко не у всех.
Lada Largus — бюджетный легковой автомобиль с вместительностью минивэна. За подержанный экземпляр продавцы просят в среднем 463 тыс. рублей. Стоит ли его брать? Все за и против покупки российского «каблучка» узнайте в материале avtocod.ru.
Transporter, Caravelle, Multivan и California сохранили при обновлении примерно те же размеры и характерный профиль. При этом виртуальную приборную панель интегрировали в семейство Т6.1 даже раньше, чем на некоторые легковые модели концерна, а электроусилитель руля открыл доступ к массе электронных ассистентов.