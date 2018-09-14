Водитель большегруза из Бурятии исполняет за рулем песни на родном языке. Да так душевно, что у него появились фанаты.

Сначала 40-летний Жаргал Раднаев выкладывал записи со своими песнями в Instagram, постепенно приобретал подписчиков, которых у него уже больше тысячи, а потом в сообществе dolina_barguzina устроили голосование — какую песню в его исполнении они хотят услышать. Больше половины проголосовали за одну из композиций, и Жаргал с удовольствием спел для земляков. Пригласили его и на радио «Буряад FM». Так что теперь в республике он фигура известная.

Поющий дальнобойщик живет в Улан-Удэ и работает водителем большегруза. Он часто ездит по региону и монотонность поездок скрашивает пением. Говорит, что музыке не учился, но петь очень любит и делает это или за рулем или на праздниках у родственников.

Предметом одного из соцопросов стало пение за рулем: не все мы хорошо поем, но большинство из нас любит это занятие!

Видео: ВКонтакте