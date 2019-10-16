Маркетологи намерены отобрать у нас личный транспорт. А мы только за

Из-за появления и продвижения новых способов владения автомобилем личный транспорт становится для нас все менее интересен.

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Отсутствие необходимости ездить на одном автомобиле вечно, а также стремительное обновление модельных рядов, когда машины устаревают, как смартфоны и прочие гаджеты, иметь личное транспортное средство становится бессмысленно. Автомобиль стал одноразовым и мимолетным, и, едва его купив, люди начинают присматриваться к другим, более свежим моделям, у которых есть уже и управление жестами, два-три монитора, множество систем автономного вождения, полочки для зарядки телефона и прочие системы. При этом все меньше внимания уделяется основе автомобиля — его двигателю и трансмиссии.

Казалось бы, с таким потребительским подходом продажи должны постоянно расти, но они падают, и влияют на это сразу несколько факторов. Помимо роста цен, связанного с инфляцией и повышением НДС, и снижения благосостояния населения на конференции Google Think Auto 2019 были озвучены и другие факторы, несущие угрозу понятию личного автомобиля, а значит и продажам в целом.

В частности, эксперты указали на рост популярности услуг такси, которые стали доступнее. Стремительно развивается и каршеринг. Особенно в крупных городах, но эта услуга уже готова появиться и в менее населенных регионах. При этом конкуренция между производителями машин усиливается и на смену ушедшим с нашего рынка автопроизводителям уже приходят новые — это китайские компании. Чтобы сохранить свои объемы производства и выручки, автопроизводители начинают продавать уже не только автомобили, но и новые возможности.

В результате стали появляться новые услуги: вместо приобретения личного автомобиля компании предлагают просто брать их машины в долгосрочную аренду или оформлять подписку. Это продукт уже совсем иного качества, причем он прошел проверку на домашних рынках, поэтому благодаря опыту и отработанности схемы его внедрение в России обещает быть успешным. Такую возможность сегодня рассматривают все больше потенциальных покупателей автомобилей, о чем говорят многочисленные российские и международные исследования, а ежемесячная стоимость услуги сопоставима со стоимостью владения личным автомобилем, с учетом стоимости его покупки, страховки, ремонта и обслуживания, а также принимая во внимание начисляемые налоги. Кроме того, производитель гарантирует замену неисправного автомобиля новым. В подобной ситуации владелец личного транспорта чаще становится пешеходом на неопределенный срок.

Также в ходе конференции был отмечен растущий спрос на онлайн-продажи автомобилей, которыми скоро намерен заняться и Сбербанк, создав онлайн-площадку (маркетплейс) для продажи новых и подержанных машин.

Также на конференции было рассказано, как современные россияне выбирают автомобили.

Фото: Olia-Nayda/Unsplash