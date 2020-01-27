«Кибертрак» на базе УАЗа — первый выезд на дороги — журнал За рулем

«Кибертрак» на базе УАЗа — первый выезд на дороги

Автомобиль получил двери и оптику, а также «ту самую» раскраску и «те же» колесные диски.

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Умельцы Youtube-канала «Гараж 54» доделали пикап на базе УАЗа, который практически как две капли воды похож на автомобиль Илона Маска — Tesla Cybertruck. Напомним, что машина получила увеличенную колесную базу, но при этом, благодаря удлиненному карданному валу, осталась полноприводной.

Теперь автомобиль имеет двери и оптику — передние фары и задние фонари. Все швы тщательно зашпаклеваны, после чего кузов окрасили в цвета Кибертрака, в которых он впервые был показан на презентации. Пикап также получил колесные диски того же дизайна.

Первый выезд состоялся после обильного снегопада, который замел полигон, а глубина сугробов достигала половины диаметра колеса. Намучившись на полигоне, испытатели решили просто прокатиться по окрестным дорогам.

Фото, видео: YouTube

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