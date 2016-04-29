Автомобили, которые мы потеряли в 2019-м

Аналитики подсчитали модели, которые ушли с российского авторынка.

Материалы по теме Прогноз на год — грустный: новых машин мы купим еще меньше

В марте прошлого российский рынок покинул седан Volkswagen Jetta. Выпуск модели на ГАЗе прекратился в апреле 2018-го, а к марту 2019-го автосалоны распродали складские запасы машин. Новую Джетту мы будем получать из-а океана — из Мексики.

С апреля Audi больше не завозит в Россию спорткупе Audi TT и Audi R8, также в этом месяце «ушел» кроссовер китайской марки Haval H6 Coupe.

В начале мая прекращено производство 5-местного минивэна Citroen C4 Spacetourer второго поколения, выпуск семиместного Grand C4 Spacetourer продолжился. Завершились продажи пикапа Fiat Fullback, как и в случае с Ситроеном, причиной стал низкий спрос на модель.

С июня компания Nissan перестала поставлять к нам импортные модели Juke и GT-R. После распродажи складских запасов легендарный Nissan Juke исчез с российского рынка. В Европе продажи тоже прекращены, сообщают аналитики сайта «Цена Авто».

Последние седаны Nissan Almera были распроданы в августе, а в сентябре из-за слабого спроса покинул российский рынок спортседан Lexus IS.

В начале осени попрощался с нами кроссовер Hyundai Grand Santa Fe, ему на смену со второй половины 2020 года придет новый трехрядный кроссовер Hyundai Palisade.

В октябре на рынок поступила последняя партия из 500 внедорожников Mitsubishi Pajero, которая получила название Final Edition. Тут название говорит само за себя.

К декабрю 2019-го компания Geely распродала практически все седаны Emgrand GT, у дилеров остались отдельные экземпляры, но производство Emgrand GT было прекращено, и информация о модели пропала с официального сайта компании.