Недолив на АЗС можно распознать. Как?

Недолив может происходить, пока автовладелец отвлечен — например, расплачивается за топливо на кассе.

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Недолив на АЗС может составлять до 2 литров, и виноват в этом будет заправщик, в то время как владелец станции может даже не знать о махинациях.

О секретах недолива рассказал исполнительный директор многопрофильного холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин, описав несколько способов обмана автомобилистов и дав советы, как этого избежать.

«Чтобы избежать обмана при заливе топлива на АЗС, нужно заправляться у проверенной сети, хотя и тут может подстерегать обман со стороны недобросовестных работников — например, скрученные колонки. Речь идет о неисправных счетчиках на колонках. Недобросовестные сотрудники меняют настройки автомата, и при заправке он показывает ровно столько литров, сколько вы оплатили, а по факту — недоливает один-два литра. Для клиента это обычно незаметно», — приводит РИА «Новости» объяснение Гелемурзина.

С его слов, воспользовавшись отсутствием владельца возле автомобиля, заправщик может задержать подачу топлива в бак, утаив в шланге до двух литров.

«Поэтому нужно следить за процессом и поведением сотрудников, которые могут выдать себя нервным напряжением», — советует эксперт.

При этом Гелемурзин отметил, что дополнительные литры, помещающиеся в бак при заправке автомобиля «до полного», никак не связаны с недоливом или занижением объема «одного литра» на несколько граммов программно или иным способом. Все автопроизводители указывают в технических характеристиках не полный объем баков, а рекомендуемый для полной заправки, оставляя пространство для расширения топлива.

«Важно, что практически все производители пишут в инструкции такую емкость бака, которая не предусматривает залив топлива под завязку. Поэтому не стоит удивляться, когда в автомобиль европейского производства помещается на четверть больше топлива при плавном заливе. У японских авто процент погрешности меньше — около десяти процентов, российские марки допускают около 15 процентов», — приводит статистику Гелемурзин.

Таким образом, заливать топливо до отстрела заправочного пистолета рекомендуется только перед дальними поездками. Ездить же по городу в повседневном режиме с полным баком не стоит, так как в нем не остается места для расширения бензина или солярки.

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