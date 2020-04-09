Эти автопроизводители помогают нашим врачам

BMW, Toyota, Jaguar Land Rover уже передали автомобили социальным фондам и врачам.

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Во время эпидемии медработники испытывают потребность в транспортных средствах. Они необходимы для оказания медпомощи нуждающимся в ней людям на дому для соблюдения режима самоизоляции, благодаря которой снижается риск заболевания COVID—19.

Медработники и волонтерские организации уже получили автомобили от некоторых российских представительств иностранных автопроизводителей.

BMW Group Россия передала 16 автомобилей из своего парка социальным фондам «Добровольцы России», «Общероссийский народный фронт», Ассоциации волонтерских центров и движению «Волонтеры-медики». Автомобили BMW и Mini уже используются ими для доставки не только медикаментов, но и продуктов, а также товаров первой необходимости пожилым и малоподвижным людям, в дома престарелых. Еще два автомобиля российское представительство компании выделило фонду «Подари жизнь», поддерживающему больных раком детей, и фонду «Старость в радость», помогающему старикам. При этом BMW Group Россия обещает возместить траты на топливо.

ООО «Тойота Мотор» передала медикам на три месяца 45 автомобилей Toyota и Lexus, благодаря которым врачи смогут оказывать медицинскую помощь пациентам, находящимся в режиме самоизоляции в Москве и Московской области, совершать диагностические выезды и доставлять анализы в лаборатории.

Jaguar Land Rover сотрудничает со поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», который получил 21 автомобиль Jaguar и Land Rover на период режима самоизоляции для оказания помощи людям, находящимся в группе риска, в период распространения коронавируса. Машины будут использоваться для доставки медикаментов, продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым людям.

В ближайшие дни в распоряжение медиков и волонтеров поступят новые автомобили от других российских представительств автопроизводителей.

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О готовности передать автомобили врачам заявили и в компания Audi Россия. В распоряжение больницы «Коммунарка» поступит порядка 20 автомобилей Audi и один автомобиль Volkswagen Caravelle. Безлимитный запас топлива для машин предоставит компания «Шелл».

Kia Motors Russia & CIS присоединяется к Акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе. Компания не только предоставит 16 автомобилей для перемещения волонтеров, но и пожертвует 5 миллионов рублей на покрытие транспортных расходов, покупку средств индивидуальной защиты и продуктов питания для пожилых людей, которым требуется помощь.

Китайский автопроизводитель Changan также готов предоставить автомобили из своего автопарка администрации московских больниц: Инфекционная клиническая больница №1, Инфекционная клиническая больница №2, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Московская больница 40 (Коммунарка), Городская клиническая больница №67 имени Л.А. Ворохобова. Количество автомобилей в компании пока не уточнили.

Компания Haval заявила, что готова стать брендом-волонтером и предложить помощь врачам, передав свой автопарк под нужды медицинского и административного персонала. О конкретных договоренностей пока не объявлено.

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