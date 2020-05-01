Покупатели авто получат премию в тысячи евро (жаль, не у нас)

Падение спроса на новые автомобили вынуждает власти Германии к принятию мер. Споры еще идут, но вопрос лишь в сумме доплаты покупателям.

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Бонусы покупателям автомобилей для повышения спроса в условиях вызванного коронавирусом кризиса в настоящее время являются горячей темой в Германии.

Напомним, что автомобильное лобби в стране, как нигде, очень сильное. Концерны Volkswagen и BMW, отраслевая ассоциация VDA и правительства штатов Бавария и Нижняя Саксония требуют ввести премии для покупателей и таким образом повысить спрос, который после открытия автосалонов оказался крайне низким.

Компания YouGov провела серию опросов на эту тему, и выяснилось, что немцы расходятся во мнениях, когда речь заходит о премии. 47% респондентов хотели бы получить премию — за продвижение экологически чистых автомобилей или в целях личной экономии. Однако 38% считают, что деньги налогоплательщиков не должны быть потрачены на это.

14% немцев планируют купить автомобиль. Еще 7% раньше хотели приобрести машину, но теперь отложили покупку из-за пандемии и связанной с ней неопределенности. Чтобы у них появился стимул для покупки нового автомобиля, премия (доплата государства) должна составлять не менее 5000 евро, заявили 37% опрошенных.

Премьер-министр Баварии Маркус Седер, который очень радеет за экологию, выдвинул идею платить по 10 000 евро при покупке электромобиля. Тогда приобретение станет, как никогда, выгодным, и это не только поможет повысить спрос, но и позволит решить экологическую проблему. Однако чуть менее 16% опрошенных были бы готовы купить электромобиль, если бы, несмотря на премию, он оставался все же дороже, чем дизельный или бензиновый. 38% хотят получить премию также при покупке подержанных автомобилей.

5 мая канцлер Германии Ангела Меркель (ХДС) хочет обсудить вопрос господдержки спроса на автомобильном саммите, посвященном стартапам в автомобильной промышленности. За основу планируется взять модель бонуса 2009 года. Тогда при покупке новой машины можно было рассчитывать на экологический бонус в размере 2500 евро, который предоставлялся в Германии при определенных условиях — когда старый автомобиль был списан, а новый уже зарегистрирован.