Новый внедорожник Hyundai — первое фото… кузова
Компания заканчивает работу над своим первым пикапом Santa Cruz.
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Пикап Hyundai проходит дорожные испытания, но его внешность скрывается за очень плотным камуфляжем, и понять, как будет выглядеть модель, практически невозможно.
Эта фотография снята на территории предприятия: кузов автомобиля перевозят на погрузчике. Благодаря хорошему качеству снимка виден не только силуэт пикапа, но и рельеф его боковых панелей, а также участки, которые будут закрыты пластиковыми деталями.
Автомобиль получит наклонную заднюю стойку, как и у концепта, широкие колесные арки и сложный рельеф боковых дверей в их верхней и нижней частях, а также длинный капот.
- Пикап появится и у другого корейского автопроизводителя —Kia.
Фото: motor1.com
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