Компания заканчивает работу над своим первым пикапом Santa Cruz.

Материалы по теме Hyundai начала испытания пикапа Santa Cruz

Пикап Hyundai проходит дорожные испытания, но его внешность скрывается за очень плотным камуфляжем, и понять, как будет выглядеть модель, практически невозможно.

Эта фотография снята на территории предприятия: кузов автомобиля перевозят на погрузчике. Благодаря хорошему качеству снимка виден не только силуэт пикапа, но и рельеф его боковых панелей, а также участки, которые будут закрыты пластиковыми деталями.

Автомобиль получит наклонную заднюю стойку, как и у концепта, широкие колесные арки и сложный рельеф боковых дверей в их верхней и нижней частях, а также длинный капот.

Пикап появится и у другого корейского автопроизводителя —Kia.

Фото: motor1.com