Коллекция миллионера-мошенника: 15 лучших автомобилей

Бизнесмен был обвинен в мошенничестве на 100 миллионов долларов.

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Наджиб Кхан, глава компании Elkhartв американском штате Индиана, был обвинен в мошенничестве и признал себя банкротом. Чтобы покрыть убытки клиентов, судья обязал его в том числе продать коллекцию автомобилей. В ней больше 240 машин, коллекция оценивается примерно в 31 миллион. Торги назначены на 23 октября. Мы отобрали самые интересные машины, которые, скорее всего, уйдут за большие деньги.

Pontiac Firebird I6 Convertible 1968 года

Автомобиль не кажется примечательным, но этот Firebird — особенный, потому что под его капотом редкая рядная «шестерка». Благодаря конструкции двигателя с верхним расположением кулачков он достаточно мощный, но легкий, по сравнению с двигателями V8, и очень сильно повлиял на управляемость кабриолета.

Ferrari 225 S Berlinetta By Vignale 1952 года

В коллекции Elkhart есть много Ferrari, в том числе великолепная Daytona Spyder. Но 225 S Berlinetta — не простой автомобиль. Это часть гоночной истории Ferrari, выпущен был всего 21 экземпляр машины.

Subaru 360 Police Car 1970 года

Автомобиль выкрашен в цвета Министерства транспорта Новой Зеландии и оснащен проблесковыми маячками, сиреной и радиостанцией. В описании лота сказано, что автомобиль вряд ли способен тягаться с заряженными автомобилями, но те могут сами притормозить, чтобы получше рассмотреть Subaru 360 Police Car.

Citroen DS21 Decapotable By Chapron 1966 года

Немногие автомобили могут сравниться с классическим Citroen SM, и этот DS21 является особенным. Всего было выпущено 483 экземпляра модели, причем изначально они продавались только во Франции.

Auburn Eight Supercharged Speedster 1935 года

Это одна из самых знаковых американских моделей 1930-х годов. Обладая турбированным восьмицилиндровым двигателем, автомобиль разгонялся до 160 км/ч быстрее, чем другие машины успевали развить скорость хотя бы 80 км/ч. Продающийся экземпляр полностью оригинальный — с родными подвеской, кузовом и двигателем.

White Model 706 Tour Bus 1936 года

Еще в 1930-х годах White Company построила более 500 туристических автобусов для национальных парков США. Этот экземпляр из Национального парка ледника Монтаны был полностью восстановлен. Представьте только, какой бы из него получился винтажный кемпер!

Cord 812 Supercharged Cabriolet 1937 года

Кабриолет с турбированным двигателем был не просто удивительным, но и невероятно быстрым для своего времени. Всего было выпущено 64 автомобиля, и только 30 из них дожили до наших дней.

Mazda K360 1960 года

Трехколесный двухместный пикап, помесь автомобиля и мотороллера с огромным для своего размера кузовом. Этот маленький трехколесный автомобиль Mazda, наверное, никого не оставит равнодушным. Кстати, история Мазды началась с мотороллера. Не этого, другого.

Messerschmitt KR 201 Roadster 1958 года

Вот еще один трехколесный чудак, только на этот раз он родом из Германии, от производителя самолетов. Продавался он как спортивный автомобиль, но сомнительно, что хорошо проходил повороты из-за своей трехколесной конструкции.

Bedford CA Dormobile Caravan By Martin-Walter 1961 года

Наш старый знакомый, о котором мы уже писали. Он появился во время британского бума кемперов. Или спровоцировал его. Трансформируемый, со сдвижными дверьми, он оказался очень удобным, вместительным и практичным.

Jaguar XJ220 1993 года

Неинтересных Ягуаров не бывает. А у этого спорткара Jaguar XJ220 всего 4239 миль на одометре (6822 км).

Toyota 2000GT 1967 года

Как и Jaguar XJ220, спорткар Toyota 2000GT невероятно красив и украсит любую коллекцию автомобилей. Это один из 62 выпущенных экземпляров модели с левым рулем. Отдельно оцените цвет машины — Solar Red!

Iso Grifo GL Series I By Beritone 1968 года

Этот очень редкий спортивный автомобиль, сочетающий итальянский стиль с американскими мускулами. Был построен 491 экземпляр Iso Grifos, оснащающихся различными двигателями Chevrolet V8. Первоначально автомобиль оснащался 5,4-литровым мотором, а более поздние версии получили двигатель объемом 7 литров.

Honda S800 1969 года

Honda S800 выглядит сногсшибательно. Но… Объем двигателя составляет всего 0,8 литра. С другой стороны, он может раскручиваться до 8500 об/мин, что превращает малыша в приличный спорткар.

Alfa Romeo TZ23 Stradale Zagato 2010 года

В коллекции Elkhart представлено несколько моделей Alfa Romeo. Данный автомобиль примечателен тем, что было выпущено лишь девять экземпляров TZ3 Stradale Zagato. Автомобиль берет не только внешностью, но и 600-сильным двигателем V10.

С пятеркой самых дорогих автомобилей, проданных через аукцион Barrett-Jackson, вы можете ознакомиться здесь.

Фото: Elkhart Collection