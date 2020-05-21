В России может закрыться до 90% автошкол

Представители отрасли тоже просят поддержки у государства.

Материалы по теме ГИБДД ограничила сдачу экзаменов на права

Несколько объединений автошкол направили Михаилу Мишустину обращения с просьбой оказать отрасли экономическую поддержку. Обучающихся нет, финансирование прекратилось, зато остались обязанности выплачивать зарплаты и арендную плату. Около половины директоров автошкол в регионах задумываются о прекращении этой деятельности, и без оперативного принятия мер целая отрасль будет разрушена, а на ее восстановление потребуется много времени и средств, пишет «Коммерсант».

Сейчас в России более 6,7 тыс. образовательных организаций, занятых обучением водителей. Запрет на работу автошкол действует с марта, кроме того, ГИБДД рекомендовала изменить график приема экзаменов, сократив до минимума число людей в группах для тестирования.

Уже известно, что на первом этапе снятия ограничений, введенных в связи с COVID-19, возобновят работу предприятия сферы услуг, на втором — отдельные образовательные организации, на третьем — все остальные. Сейчас автошколы относятся к третьей группе, поскольку предоставляют платные услуги. Поэтому они просят придать им статус организаций сферы услуг, чтобы приступить к работе уже на первом этапе.

Они просят компенсировать расходы на аренду помещений и земельных участков (лишь 10% фирм имеют их в собственности), пользоваться которыми сейчас запрещено. Также они просят внести их в список организаций, наиболее пострадавших от коронавируса (перечень утвержден постановлением правительства).

Руководство учебными заведениями напоминает, что автошколы не только готовят новых водителей, но и занимаются переподготовкой шоферов, допущенных к управлению транспортом со спецсигналами — те обязаны проходить переподготовку каждые пять лет. В том числе и водители скорой.

В Минэкономразвития говорят, что специальных мер поддержки для автошкол не предусмотрено, но, как НКО (некоммерческие организации), те могут рассчитывать на помощь государства. В частности, НКО могут претендовать на продление сроков уплаты налогов и социальных взносов, на льготные кредиты, отсрочку уплаты арендных платежей и ряд других мер, которые только разрабатывают. Например, социально ориентированным НКО могут списать налоги и страховые платежи. Представители автошкол жалуются, что попасть в НКО трудно, по закону они и должны бы туда войти, но их считают малым бизнесом. Что касается мер поддержки, аналогичных мерам для среднего и малого предпринимательства, то их обещали еще в начале апреля, но до сих пор ничего не сделано.

Впрочем, в МВД считают, что автошколы преувеличивают свои проблемы в надежде получить помощь от государства. Так, они вполне могут проводить дистанционное обучение, и ряд автошкол эту технологию уже освоили.

Как бы то ни было, пока государство будет готовить меры поддержки, многие автошколы просто разорятся и закроются, считают в отрасли.