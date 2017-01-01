АВТОВАЗ передаст Почте России более тысячи Ларгусов — журнал За рулем

АВТОВАЗ передаст Почте России более тысячи Ларгусов

Отгрузка уже началась, фургоны и универсалы поедут на службу в разные уголки России.

Материалы по теме
АВТОВАЗ превратил Lada Largus в почтовый фургон

Пресс-служба Волжского автозавода сообщила о том, что предприятие начало отгрузку автомобилей Lada Largus особой окраски и в специальном исполнении для Почты России. Среди заказанных машин — более 1000 фургонов и пятиместных универсалов, оснащенных дополнительным оборудованием.

Машины окрашены в лазурно-синий свет и имеют наклейки с почтовой символикой, маячки бело-лунного цвета и сирену. Кроме того, в оснащение входит сигнализация с обратной связью и автозапуском, дополнительный комплект зимних шин и набор водителя в фирменной сумке.

Комплектация почтовых фургонов Largus — это Classic с пакетом Audio, куда входят кондиционер, подушка безопасности, аудиосистема. В свободной продаже такой фургон стоит 679 900 рублей. Почтовые фургоны поступят на службу в различные населенные пункты России.

Фото: АВТОВАЗ
82
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Оцените материал
1:0

Отзывы о LADA Largus (9)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Большой салон. хорошо лазит по сугробам, не швыряет не кидает. хорошо входит в повороты. движок вроде неплохой кпп включается понятно.чётко.

Недостатки:

плохое качество сборки отдельных элементов куча недоделок (конструктивных, инженерных — см комментарий) нет элементарных вещей (свойственных коммерческой машине и функциям) жрёт бензин 10л/100 км это вы считаете нормально для условно коммерческой машины?? (а тем более для личной? Вы серьезно? что...

Комментарий:

выдана машина произведена в ноябре 2019 года. Служебная. новая. казалось бы езди и радуйся? комплектация не дешевая. НО: никаких бардачков под рулем водителя. только пассажирский замок зажигания — неделю езжу пытаюсь попасть. инженеры сами пробовали его в работе почему ключ надо вращать в руке ,...

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...