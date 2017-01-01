АВТОВАЗ передаст Почте России более тысячи Ларгусов

Пресс-служба Волжского автозавода сообщила о том, что предприятие начало отгрузку автомобилей Lada Largus особой окраски и в специальном исполнении для Почты России. Среди заказанных машин — более 1000 фургонов и пятиместных универсалов, оснащенных дополнительным оборудованием.
Машины окрашены в лазурно-синий свет и имеют наклейки с почтовой символикой, маячки бело-лунного цвета и сирену. Кроме того, в оснащение входит сигнализация с обратной связью и автозапуском, дополнительный комплект зимних шин и набор водителя в фирменной сумке.
Комплектация почтовых фургонов Largus — это Classic с пакетом Audio, куда входят кондиционер, подушка безопасности, аудиосистема. В свободной продаже такой фургон стоит 679 900 рублей. Почтовые фургоны поступят на службу в различные населенные пункты России.
- Недавно модель Largus получила новый цвет кузова — «Красный сплав».