АВТОВАЗ передаст Почте России более тысячи Ларгусов

Отгрузка уже началась, фургоны и универсалы поедут на службу в разные уголки России.

Материалы по теме АВТОВАЗ превратил Lada Largus в почтовый фургон

Пресс-служба Волжского автозавода сообщила о том, что предприятие начало отгрузку автомобилей Lada Largus особой окраски и в специальном исполнении для Почты России. Среди заказанных машин — более 1000 фургонов и пятиместных универсалов, оснащенных дополнительным оборудованием.

Машины окрашены в лазурно-синий свет и имеют наклейки с почтовой символикой, маячки бело-лунного цвета и сирену. Кроме того, в оснащение входит сигнализация с обратной связью и автозапуском, дополнительный комплект зимних шин и набор водителя в фирменной сумке.

Комплектация почтовых фургонов Largus — это Classic с пакетом Audio, куда входят кондиционер, подушка безопасности, аудиосистема. В свободной продаже такой фургон стоит 679 900 рублей. Почтовые фургоны поступят на службу в различные населенные пункты России.

Недавно модель Largus получила новый цвет кузова — «Красный сплав».

Фото: АВТОВАЗ