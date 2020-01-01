«Красивые номера» станут статьей дохода в бюджете регионов

Местные власти смогут продать один комплект госномеров за шесть миллионов рублей — и направить эти деньги на социальные нужды.

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В региональные бюджеты будет направляться 50% доходов от продажи «красивых номеров» — об этом сообщает официальный сайт Минэкономразвития. Таким образом, подтверждается информация о том, что получаемые деньги будут делиться надвое — вторая половина будет уходить в государственный бюджет.

Пакет законопроектов, который к настоящему моменту доработали в Министерстве (там были замечания от органов власти), прописывают право гражданина зарезервировать за собой определенный госномер при регистрации машины в ГИБДД. Напомним, что уже известны размеры пошлин, которые нужно уплатить за номерной знак с привлекательными комбинациями цифр и букв: самые заметные номера будут стоить 600 000 рублей, но региональные власти имеют право увеличивать эту цифру до десятикратной. Номер можно будет выбирать при помощи Единого портала государственных и муниципальных услуг, в то числе по результатам участия в аукционе.

Пакет документов уже опубликован для проведения антикоррупционной экспертизы. Далее соответствующие поправки будут внесены в федеральный закон о регистрации транспортных средств и Бюджетный кодекс РФ. Новая схема распределения «красивых номеров» поможет автомобилистам приобретать нужные госзнаки легально, без посредников. А регионы получат дополнительные средства для поддержки социальный проектов, уверены в Минэкономразвития.

За шесть месяцев 2020 года в России на учет встало полмиллиона автомобилей без госзнаков — по новым правилам, регистрировать машину можно без номеров, а потом приобрести их в одной из уполномоченных организаций.

Фото: ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин