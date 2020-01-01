С начала года в РФ зарегистрировано более полумиллиона машин без номеров

Регистрация без номеров стала возможна в России с 1 января 2020 года.

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В 2020 году в России свыше 500 000 автомобилей не получили государственный знак при регистрации в ГИБДД, отмечает агентство ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию МВД России. В ведомстве подчеркивают, что запас номерных знаков в регистрационных подразделениях поддерживается на нормальном уровне — около 800 000 номеров для автомобилей и более 25 000 для мотоциклов.

Регистрация без номеров стала возможна в России с 1 января 2020 года: вступил в силу федеральный закон, предусматривающий возможность проведения регистрационных операций как с выдачей номеров, так и без нее — по желанию владельца. Номер теперь не обязательно получать в ГИБДД, им можно обзавестись и позднее в одной из ряда организаций, уполномоченных изготавливать государственные знаки.

В Госавтоинспекции отмечают, что услуга по регистрации транспортного средства без фактической выдачи номеров стала востребованной у автомобилистов. Функции по изготовлению и выдаче пластин теперь берут на себя сторонние организации. При присвоении автомобилю госномера код региона на нем привязывается к субъекту РФ, в котором зарегистрирован владелец.

Кстати, скоро в РФ появятся трехзначные коды регионов, и до этого события мы решили разобраться в тех кодах, что уже применяются.

Фото: АГН «Москва»