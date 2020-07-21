Фред и Томми любят не только аварии. Например, в третьем эпизоде сериала «Краш-байки», снимаемого компанией Mercedes—Benz, угрюмый Фрэд пытался флиртовать с голосовой помощницей автомобиля. Впрочем, безрезультатно. Никому пока не удалось вытащить ее на свидание.
В четвертой серии выясняется, что Фрэд любит тяжелый рок, но скрывает пристрастие, боясь, по-видимому, показаться несерьезным. Он слушает музыку, сидя в машине и дожидаясь Томми. Но быстро ее выключает, когда напарник приближается, и отрицает, что вообще слушает что-то подобное.
Действительно, Томми любовь к тяжелому року не одобряет:
«Как можно любить хард-рок?».
Но у краш-тестов и прослушивания тяжелой музыки, оказывается, есть кое-что общее — хедбэнгинг. Это сильная тряска головой в такт музыке, популярная среди металлистов. Термин появился давно — во время первого тура группы Led Zeppelin по США, который прошел в 1968 году.
Фото, видео: Daimler AG