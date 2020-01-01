Skoda обновила четыре модели для России

Речь о новых пунктах в списках оснащения Karoq, Kodiaq, Rapid и Superb. Фанаты марки должны оценить.

Для обновленных версий четырех моделей Skoda, а именно Karoq, Kodiaq, Rapid и Superb 2021 модельного года, предложены пересмотренные списки оснащения. Они дополнились некоторыми функциями комфорта, приятными бонусами из разряда Simply Clever и конечно, новой мультимедийной системой с голосовым помощником Лаура. Без обновлений осталась лишь Octavia, но лишь потому, что в конце 2020 года в РФ должно приехать новое поколение.

Для кроссовера Karoq, появившегося в России в начале 2020 года, но уже готовящегося к фейслифту, список опций в версиях Ambition и Style пополнился цифровой приборной панелью, камерой заднего вида и уже упомянутым мультимедийным комплексом третьего поколения с 8-дюймовым тачскрином.

Такую же систему получил и Kodiaq, а кроме того, обзавелся дополнительными USB-разъемами, а в версиях Scout, Sportline и Laurin and Klement — еще и бесключевым доступом и оригинальными 19-дюймовыми дисками. Вариант Sportline теперь по заказу комплектуется кожаными сиденьями с вентиляцией и выдвижной подушкой для ног. Superb получил опциональные камеры кругового обзора, омыватель камеры заднего вида и USB-разъем в зеркале, служащий для питания видеорегистратора. А еще у Karoq, Kodiaq и Superb теперь новый двухспицевый руль — им поделился обновленный Skoda Rapid.

Сам же Rapid, успевший после рестайлинга получить спецверсию Hockey Edition, тоже не остался без обновок: центральный подлокотник для комплектации Active, а также опционально доступная функция распознавания усталости водителя, отслеживающая изменения обычного стиля вождения.

В июле 2020 года все обновленные модели уже доступны к заказу у официальных дилеров марки.

Ну, а в сентябре состоится мировая премьера нового электрического кроссовера Skoda Enyaq.

Фото: Skoda.