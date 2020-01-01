При расчете стоимости учитываются вещи, не имеющие отношения к автомобилизму: страхование недвижимости и уголовное прошлое.

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Вступившие в силу три недели назад (24 августа 2020 года) поправки в закон об ОСАГО сделали обязательное страхование менее понятным. При заключении договора учитываются не только возраст водителя, пол, регион регистрации транспортного средства, количество аварий на счету, но и случаи привлечения к уголовной ответственности и даже факт того, застрахована ли у водителя недвижимость. В результате появился более индивидуальный подход к ценообразованию, но понять, почему полис стоит именно столько, — невозможно. Водитель мог за год не попасть ни в одно ДТП, но ОСАГО обойдется ему дороже из-за того, что квартира, которой он владеет, не застрахована.

При этом многие параметры страховщиками были взяты из тарификации каско, рассказал «Известиям» управляющий директор по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. Среди них марка, модель, возраст транспортного средства и его пробег. Важными критериями, влияющими на цену, стали также не только возраст, но и пол водителя, как часто ТС посещает сервисы и сколько времени находится в собственности человека.

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Больше платить за ОСАГО придется не только нарушителям ПДД, но и тем, кто привлекался к уголовной ответственности с лишением прав, а также людям, не страхующим свою недвижимость, будь то квартира, дом или дача — страховщики уверены, что такие люди на дорогах ведут себя менее ответственно. Всего же для расчета теперь применяется, в зависимости от компании, 15–20 параметров.

Таким образом, идея снижения цены полиса для аккуратных водителей и увеличения ее для безответственных размывается — гарантировать следование принципу никто не может, хотя ценовой коридор расширился на 10% в каждую сторону и базовая ставка составляет от 2471 до 5436 рублей.

О подводных камнях договора ОСАГО вы можете узнать здесь.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС