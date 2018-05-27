«Солнце в зените, трек на репите» — песня про Solaris — журнал За рулем

«Солнце в зените, трек на репите» — песня про Solaris

«Мы в Солярисе... весь мир на паузе», — сообщают Artik & Asti.

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Исполнители хитов «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй» и «Все мимо» записали трек, посвященный седану Hyundai Solaris. Выход сингла и клипа приурочен к десятилетию завода «Хeндэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге, ведь первой запущенной в 2011 году моделью стал именно Солярис.

В песне часто упоминается Солнце (лат. Solaris — солнечный), а смысл текста сводится к новым вызовам в жизни, достижению целей и воплощению мечты. «Выбор сделан сердцем и, конечно, душой. К новым горизонтам я всегда с тобой», — поет дуэт.

Вместе с премьерой запущен конкурс: нужно снять свой вариант исполнения песни и выложить в соцсети с хэштегом #МывСолярисе. Лучший автор исполнит свою версию вместе с дуэтом Artik & Asti, а другие выбранные жюри участники получат призы.

Еще один конкурс российский офис Hyundai запускает для единственных владельцев седанов Solaris 2011 года выпуска. Для участия нужно заполнить заявку на сайте бренда, прикрепить к ней ПТС и свое фото с машиной. 12 октября подведут итоги конкурса, а 23 октября в Санкт-Петербурге десяти выбранным случайным образом победителям вручат новые Солярисы.

Фото: Hyundai
Видео: YouTube, канал HYUNDAI Russia

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Отзывы о Hyundai Solaris (9)

Hyundai 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

хороший! всегда знаю, что на него можно положиться! расход топлива отличный, за 3года и 9 месяцев владения разве. что задние пружины поменял...так как езжу на рыбалку часто да и с семьёй каждый год ездием в отпуск по России (грузить приходиться по полной), не знаю ну вроде больше 100 км в час не ...

Недостатки:

не выявил

Комментарий:

рекомендую

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