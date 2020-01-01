Hyundai и Дудь едут путешествовать. Зовут с собой

Быть владельцем Hyundai необязательно — можно оформить «корейца» по подписке или вообще поехать на любой другой марке.

Юрий Дудь, журналист и амбассадор марки Hyundai в России, расскажет, что приготовила компания в рамках акции «Лету быть!» — сейчас готовится к публикации серия видеороликов. Там будет про тонкости подписки на автомобили Hyundai и про 40 маршрутов по 13 городам России — Москве, Санкт-Петербургу, Ростову-на-Дону, Воронежу, Краснодару, Нижнему Новгороду, Казани, Екатеринбургу, Новосибирску, Уфе, Челябинску, Перми и Самаре. Поездки по ним могут оказаться выгодными для путешественников.

Чтобы участвовать в акции, необязательно быть владельцем Hyundai — можно ездить на своем автомобиле или оформить Hyundai по подписке. А смысл в том, чтобы зарегистрироваться на платформе «Мир Хёндэ» с компьютера или скачать одноименное приложение на смартфон, зарабатывать баллы с помощью прохождения конкурсов и получать призы — это можно делать уже сейчас. Максимум очков и самые ценные подарки — за путешествия по маршрутам Hyundai и постинг фотографий или видео в Instagram, Facebook и ВКонтакте с хэштегом #летубыть. Главный приз — уикенд в одном из лучших отелей России.

Среди маршрутов можно выбрать тот, что по душе, — там будут и короткие экскурсии, и длинные экспедиции. Сообщается, что акция даст возможность «познакомиться с известными и неочевидными достопримечательностями», а также «открыть для себя уникальные уголки нашей страны». Все подробности об акции «Лету быть!» компания публикует у себя в соцсетях.

Тем, кто не чужд автотуризму, компания Hyundai предложила специальный тариф онлайн-подписки Leto — машина на месяц, пробег до 5000 км, цена от 45 000 рублей. Список городов, где это работает, теперь довольно длинный.

Фото: Hyundai