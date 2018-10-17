Вам нравится «Полковнику никто не пишет»? В смысле песня, а не роман. Вам понравится машина, сделанная вместе с музыкантами.

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Вы уже видели обновленную Крету Би*2? Мы довольно много о ней писали, читали ваши комментарии... И в очередной раз поняли, что лучшими тест-драйверами всегда будете вы — вам же ездить на этой машине каждый день.

Если вы уже владелец Креты — приходите пощупать обновленную.

Если думаете купить Крету — тем более приходите, проверите машину еще раз.

Если не думаете о покупке, то вам тоже будет интересно понять, почему столько Крет на улицах городов.

Мы поговорим и поснимаем видео о дизайне, о том, удобно ли вам сидеть, что вам нравится и что вызывает вопросы, справедлива ли цена, какие опции нужны вам в машине.

Мы никому не скажем, где и в котором часу будет проводиться читательский тест-драйв, чтобы нам с вами никто не помешал. Но он пройдет в это воскресенье, 5 июля, во второй половине дня в центре Москвы.

Тогда как вы попадете на тест? Все просто! Присылайте заявку на электронный адрес monakhov@zr.ru. Мы свяжемся с вами! Но при нескольких условиях:

вы сказали в письме пару слов о себе: возраст, чем занимаетесь, где живете, на чем сейчас ездите

вы оставили не только электронную почту, но и телефон

вы живете в Москве или относительно рядом, чтобы в воскресенье доехать до места проведения теста

Тогда до встречи!

Новая Крета может стать семиместной, но будет ли она удобной?

Фото: Hyundai