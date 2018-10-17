Читательский тест-драйв Креты: вы — приглашены! — журнал За рулем

Читательский тест-драйв Креты: вы — приглашены!

Вам нравится «Полковнику никто не пишет»? В смысле песня, а не роман. Вам понравится машина, сделанная вместе с музыкантами.

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5 шагов к Крете: конфигуратор разумного покупателя

Вы уже видели обновленную Крету Би*2? Мы довольно много о ней писали, читали ваши комментарии... И в очередной раз поняли, что лучшими тест-драйверами всегда будете вы — вам же ездить на этой машине каждый день.

Если вы уже владелец Креты — приходите пощупать обновленную.

Если думаете купить Крету — тем более приходите, проверите машину еще раз.

Если не думаете о покупке, то вам тоже будет интересно понять, почему столько Крет на улицах городов.

Мы поговорим и поснимаем видео о дизайне, о том, удобно ли вам сидеть, что вам нравится и что вызывает вопросы, справедлива ли цена, какие опции нужны вам в машине.

Мы никому не скажем, где и в котором часу будет проводиться читательский тест-драйв, чтобы нам с вами никто не помешал. Но он пройдет в это воскресенье, 5 июля, во второй половине дня в центре Москвы.

Тогда как вы попадете на тест? Все просто! Присылайте заявку на электронный адрес monakhov@zr.ru. Мы свяжемся с вами! Но при нескольких условиях:

  • вы сказали в письме пару слов о себе: возраст, чем занимаетесь, где живете, на чем сейчас ездите
  • вы оставили не только электронную почту, но и телефон
  • вы живете в Москве или относительно рядом, чтобы в воскресенье доехать до места проведения теста

Тогда до встречи!

Фото: Hyundai

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Отзывы о Hyundai Creta (9)

Hyundai 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Хороший авто за свои деньги

Недостатки:

За свои деньги хороший авто

Комментарий:

Вот почему во всех статьях про crety ZR пишет, что двигатели 1.6 и 2.0 отлично переваривают 92 и ZR только на нем и ездят, а в справочнике пишутьс про расход 95 на 100 км "Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,75 л/100 км)" непонятно

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