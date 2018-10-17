Как может выглядеть 7-местная Hyundai Creta — журнал За рулем

Как может выглядеть 7-местная Hyundai Creta

Новая версия автомобиля будет значительно длиннее 5-местного варианта и, соответственно, несколько дороже.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

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В Южной Корее на дорогах общего пользования был замечен прототип новой версии второго поколения кроссовера Hyundai Creta. Судя по дополнительному окну в багажном отделении, перед нами 7-местный кроссовер.

Пропорции автомобиля говорят о том, что новая, более вместительная версия Креты будет примерно на 30 см длиннее стандартной модели. Если учесть, что длина 5-местного кроссовера нового поколения равна 4300 мм, то длина новинки составит минимум 4600 мм. В компании не просто увеличили задний свес автомобиля, а растянули его колесную базу, что сделало салон просторнее.

На снимках видно, что 7-местная версия кроссовера не имеет рейлингов на крыше. Кроме того, у нее оригинальная решетка радиатора, как у Hyundai Palisade, а багажное отделение получило боковые окна.

Линия крыши у 7-местной версии более прямая, что увеличивает пространство над головами пассажиров третьего ряда.

Семиместная новинка, скорее всего, будет оснащаться теми же двигателями и коробками передач, которые устанавливаются на 5-местный вариант автомобиля. Будет ли трехрядный Hyundai Creta второго поколения поставляться в Россию, пока не известно.

  • В России пока будет продаваться обновленная Крета, узнать о которой больше можно здесь.

Фото: bobaedream.co.kr, indianautosblog.com

Как может выглядеть 7-местная Hyundai Creta

Новая версия автомобиля будет значительно длиннее 5-местного варианта и, соответственно, несколько дороже.

Как может выглядеть 7-местная Hyundai Creta — фото 1118963Как может выглядеть 7-местная Hyundai Creta — фото 1118965Как может выглядеть 7-местная Hyundai Creta — фото 1118964Как может выглядеть 7-местная Hyundai Creta
Как может выглядеть 7-местная Hyundai Creta

Новая версия автомобиля будет значительно длиннее 5-местного варианта и, соответственно, несколько дороже.

Как может выглядеть 7-местная Hyundai Creta — фото 1118963Как может выглядеть 7-местная Hyundai Creta — фото 1118965Как может выглядеть 7-местная Hyundai Creta — фото 1118964Как может выглядеть 7-местная Hyundai Creta

7-местные кроссоверы — полумера или практичное решение. Вы бы купили?

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Отзывы о Hyundai Creta (9)

Hyundai 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Хороший авто за свои деньги

Недостатки:

За свои деньги хороший авто

Комментарий:

Вот почему во всех статьях про crety ZR пишет, что двигатели 1.6 и 2.0 отлично переваривают 92 и ZR только на нем и ездят, а в справочнике пишутьс про расход 95 на 100 км "Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,75 л/100 км)" непонятно

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